Αγωνία για την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας - Θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα

Η πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα μετά από «σαφή επιδείνωση» της υγείας της, όπως ανακοίνωσε το παλάτι.



Η 52χρονη μητέρα τριών παιδιών αποκάλυψε τον Οκτώβριο του 2018 ότι είχε διαγνωστεί με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, μια ανίατη ασθένεια που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και δύσπνοια.



Φέτος δήλωσε ότι «χρειάζεται περισσότερη βοήθεια από πριν» και έχει κάνει ένα βήμα πίσω από τα επίσημα καθήκοντά της. Πλέον, η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί και απαιτεί σοβαρή χειρουργική επέμβαση, όπως σημειώνει το Tatler.



«Πλησιάζουμε την ώρα που πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταμόσχευση πνεύμονα και κάνουμε τις απαραίτητες προετοιμασίες ώστε να είναι δυνατή όταν έρθει η ώρα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του από το παλάτι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 ο Αρ Μάρτιν Χολμ, επικεφαλής της πνευμονολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο.



Η είδηση για την κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2018, όταν η βασιλική οικογένεια εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι η πάθηση «σήμαινε ότι η εργασιακή της ικανότητα θα ποικίλλει» για να προσαρμοστεί στη θεραπεία. «Για αρκετά χρόνια, αντιμετώπιζα προβλήματα υγείας σε τακτική βάση και τώρα γνωρίζουμε περισσότερα για το τι συνεπάγεται», είπε.



«Η πάθηση αυτή σημαίνει ότι η εργασιακή μου ικανότητα θα ποικίλλει. Ο Πρίγκιπας Διάδοχος και εγώ επιλέγουμε να το δημοσιοποιήσουμε τώρα, εν μέρει επειδή στο μέλλον θα υπάρχει ανάγκη σχεδιασμού χρονικών περιόδων χωρίς επίσημο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της θεραπείας και όταν η ασθένεια είναι πιο ενεργή». Πρόσθεσε: «Ακόμα κι αν μια τέτοια διάγνωση θα περιορίσει τη ζωή μου κατά καιρούς, χαίρομαι που η ασθένεια έχει ανακαλυφθεί τόσο νωρίς. Στόχος μου είναι ακόμα να εργάζομαι και να συμμετέχω στο επίσημο πρόγραμμα όσο το δυνατόν περισσότερο».



«Δεν θα θεραπευτεί ποτέ»

Το βασιλικό ζεύγος σπάνια έχει μιλήσει για τη νόσο της Μέτε-Μάριτ, αν και ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον μίλησε ανοιχτά για την κατάσταση της συζύγου του σε μια επίσημη αυτοβιογραφία που δημοσιεύτηκε το 2023. Έγραψε: «Δεν θα θεραπευτεί ποτέ, αλλά η ασθένεια δεν επιδεινώνεται πολύ γρήγορα, κάτι που επιδιώκουν οι γιατροί. Έχει πολλές καλές μέρες. Αλλά η αβεβαιότητα είναι πάντα εκεί. Πρέπει να ακυρώσουμε; Ποτέ δεν ξέρουμε. Η ασθένεια είναι επίσης μέρος της ζωής, όπως και η αντιμετώπιση των προκλήσεων από κοινού».



Τον Μάρτιο του 2025, το παλάτι επιβεβαίωσε ότι η ασθένεια είχε προχωρήσει και αποκάλυψε ότι η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ πάσχει από «καθημερινά συμπτώματα και παθήσεις που επηρεάζουν την ικανότητά της να εκτελεί τα καθήκοντά της». Η πριγκίπισσα εξακολουθούσε να έχει «έντονη επιθυμία να συνεχίσει να εργάζεται», αλλά έπρεπε να αναγνωρίσει ότι έπρεπε να χαλαρώσει.



Η επόμενη ενημέρωση ήρθε τον Σεπτέμβριο, όταν το παλάτι επιβεβαίωσε ότι η πριγκίπισσα θα έπαιρνε άδεια από τα βασιλικά της καθήκοντα. «Έπρεπε να το είχα κάνει εδώ και πολύ καιρό, αλλά τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή», είπε τότε. «Οπότε θα το κάνω. Επειδή χρειάζομαι λίγο περισσότερη βοήθεια από πριν για να αντιμετωπίσω την καθημερινή ζωή με πνευμονική ίνωση».



Η πριγκίπισσα υποβλήθηκε σε έναν «μήνα πνευμονικής αποκατάστασης» από τις αρχές Οκτωβρίου, για να επιστρέψει στην επίσημη εργασία της τον Νοέμβριο.