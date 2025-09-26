Τουρκία: O Aμερικανός πρέσβης βλέπει συμφωνία για τα F35 μέχρι το τέλος του 2025

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία Τομ Μπάρακ βρέθηκε στο Οβάλ γραφείο, την ώρα που λάμβανε χώρα η κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου στη Συρία απαντώντας σε ερώτηση του CNN TURK για την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F35.

O Μπάρακ, άφησε να εννοηθεί στη δήλωση του ότι οι διαπραγματεύσεις για τα μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς, βαίνουν καλώς και θα ολοκληρωθούν θετικά για την Τουρκία μέχρι το τέλος του 2025.



🚨🚨ÖZEL — SON DAKİKA



ABD Türkiye Büyükelçisi Barrack, görüşmeden çıktığı gibi CNN TÜRK canlı yayınına katıldı



-Görüşme tek kelimeyle destansıydı.



-SDG entegrasyonunda hareketlenme olacak



-F-35’ler yıl sonuna kadar çözülecek demiştim. Yanılmayacağımpic.twitter.com/Nh4XqK3PBu — Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) September 25, 2025

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος του τουρκικού δικτύου ρώτησε: «Tον Ιούνιο, είπατε ότι το ζήτημα των F-35 θα μπορούσε να επιλυθεί μέχρι το τέλος του έτους. Οι Υπουργοί Εξωτερικών δήλωσαν ότι μπορούν να το κάνουν αυτό. Κινείστε προς αυτή την κατεύθυνση;».

«Θα αφήσω την απάντηση σε αυτό το ερώτημα σε άλλους, αλλά δεν μπορώ να πω ότι κάνετε πολύ λάθος. Θα μάθετε νέα από αυτή τη συνάντηση πολύ σύντομα», απάντησε ο Αμερικανός πρέσβης.