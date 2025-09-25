Στιλιστικό μήνυμα Τραμπ: Επέλεξε καρφίτσα με αμερικανική σημαία και F-35 στη συνάντηση με Ερντογάν

Με το δικό του, απολύτως χαρακτηριστικό τρόπο, φρόντισε ο Ντόναλντ Τραμπ να προϊδεάσει για το τι θα συζητηθεί πίσω από τις κλειστές πόρτες του Λευκού Οίκου, λίγο πριν αρχίσει η συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Καθώς υποδεχόταν τον Τούρκο ομόλογό του, τα φλας άστραψαν όχι μόνο για τη χειραψία των δύο ηγετών, αλλά και για μια λεπτομέρεια που... δεν ήταν καθόλου τυχαία: μια διακριτική αλλά απόλυτα συμβολική καρφίτσα στο πέτο του Τραμπ, που απεικόνιζε την αμερικανική σημαία μαζί με ένα υπερσύγχρονο μαχητικό F-35. Και κάπως έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε στυλιστικά, αλλά ξεκάθαρα, την πρώτη απάντηση σε όσα είχαν ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες.

Όσοι γνωρίζουν τον Τραμπ, ξέρουν καλά πως δεν αφήνει τίποτα στην τύχη — ούτε καν τα αξεσουάρ. Έτσι, προτού καν ξεκινήσουν οι επίσημες δηλώσεις, είχε ήδη «πει» ότι το θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 θα βρεθεί στην ατζέντα της συνάντησης.

Η καρφίτσα στο πέτο του Τραμπ, μικρή μεν, αλλά γεμάτη συμβολισμούς, δεν πέρασε απαρατήρητη. Μέσα σε λίγα λεπτά, είχε ήδη κερδίσει τα βλέμματα, τα φλας και—όπως ήταν αναμενόμενο—τον δικό της χώρο στα social media.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Trump:



They want F-35 and F-16 jets. We gonna talk about that. pic.twitter.com/DYW0tq76rV — Mintel World (@mintelworld) September 25, 2025

Reuters

Reuters