Επικό «καρφί» Τραμπ σε Ερντογάν: «Ξέρει από στημένες εκλογές καλύτερα από τον καθένα» - Δείτε βίντεο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε με κολακευτικά λόγια τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, όμως αιφνιδίασε με το «καρφί» που έριξε μπροστά στον Τούρκο πρόεδρο χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το πότε αφορούσε και για ποιον... πήγαινε.

Συγκεκριμένα μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο για τη φιλία του με τον Τούρκο πρόεδρο, ο Τραμπ ανέφερε ότι επικοινωνούσαν ακόμη και όταν πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Τζο Μπάιντεν λόγω «στημένων εκλογών», συμπληρώνοντας ότι και ο Ερντογάν «ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει "στημένες" εκλογές».

«Βασικά, είμαστε πολλά χρόνια φίλοι, αλλά έχουμε να βρεθούμε για παραπάνω από τέσσερα χρόνια, όταν ήμουν εξορία άδικα λόγω στημένων εκλογών. Ξέρει πιο καλά από τον καθένα τι σημαίνει "στημένες" εκλογές, αλλά όσο ήμουν στην εξορία παραμείναμε φίλοι» είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ωστόσο σύμφωνα με την DailyMail και o Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν δίστασε να πετάξει τη μπηχτή του μιλώντας για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

«Θα συζητήσω το θέμα όταν επιστρέψω με τον Βαρθολομαίο» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος ενώπιον των δημοσιογράφων, λίγο πριν ξεκινήσει η κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο προέδρων. Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή τη δήλωση του Τούρκου προέδρου ήταν: «Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ (σ.σ. στον Λευκό Οίκο) και θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια».

Δείτε το βίντεο: