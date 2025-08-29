Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Δεν δεχόμαστε υποδείξεις ούτε έχουμε φοβικά σύνδρομα απέναντι στην Τουρκία

Την άμεση αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, προκάλεσαν οι προκλητικές δηλώσεις εναντίον της χώρας μας του Τούρκου ομολόγου του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι «Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.

Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».

Σημειώνεται πως απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (29/8) στον τηλεοπτικό σταθμό Open, τόνισε πως «η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν».

«Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν. Επιδιώκει να συνομιλεί με όλους. Δεν θα βάλει στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ισχυροποιείται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Φιντάν: Στην Ελλάδα καλλιεργείται «αντιτουρκικό αίσθημα»

Ο Φιντάν, μεταξύ άλλων, άφησε αιχμές για την ελληνική πολιτική σκηνή υποστηρίζοντας με προκλητικό ύφος ότι τα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία λειτουργούν σαν «πολιτική ασπιρίνη» για τους Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι –όπως είπε– τα ανασύρουν κάθε φορά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Παράλληλα τους κατηγόρησε ότι καλλιεργούν το «αντιτουρκικό αίσθημα» στον ελληνικό λαό, ακολουθώντας αυτό που χαρακτήρισε «φθηνή πολιτική», η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ενδέχεται να οδηγήσει σε «κρίσεις με γεωστρατηγικό κόστος» για την Ελλάδα.

«Δυστυχώς, στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, τα ζητήματα που σχετίζονται με την Τουρκία μπαίνουν πάντα στην κορυφή της ατζέντας. Είναι σαν πολιτική ασπιρίνη: αν υπάρχει πρόβλημα, τότε επαναφέρουν στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο. Έχει δημιουργηθεί μια πολιτική εξαρτημένη αντίδραση, παρόμοια με το πείραμα του Πάβλοφ. Με το άκουσμα της λέξης “Τουρκία” ακολουθεί αυτόματα μια προβλέψιμη αντίδραση στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λυθεί στο εσωτερικό της ελληνικής πολιτικής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο στόχαστρο ο Δένδιας

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών συνέχισε λέγοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει, όπως είπε, να φτάσει στην «ωριμότητα και αυτοπεποίθηση» της τουρκικής πολιτικής. «Δεν διστάζουμε να συγκρουστούμε και να απαντήσουμε σε κάθε ζήτημα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα γνωρίζει καλά «τι έχουν κάνει οι Έλληνες, με ποιους συνεργάστηκαν και πώς επιχείρησαν στο παρελθόν να πολιορκήσουν την Τουρκία».

Αναφερόμενος προσωπικά στον Νίκο Δένδια, ο Φιντάν τον κατηγόρησε ότι σε κάθε δύσκολη στιγμή για την ελληνική κυβέρνηση, προχωρά σε δηλώσεις περί «τουρκικής απειλής». «Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική που μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε κρίσεις με γεωστρατηγικό κόστος. Για μικροπολιτικά οφέλη, δημιουργούν στρατηγικές συνέπειες που τελικά θα πληρώσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός και το κράτος τους», τόνισε.