Ηχηρή απάντηση Δένδια: «Καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς οι δηλώσεις Φιντάν»

Στις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αναφέρθηκε με δηλώσεις του από την Κοπεγχάγη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Καθολικά απαράδεκτες » χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Φιντάν ο κ. Δένδιας επισημαίνοντας ότι «παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Αναλυτικά, η δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας: «Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Fidan, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Ο κ. Δένδιας βρίσκεται στην Κοπεγχάγη, καθώς συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σημείωσε ότι «η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».

Προκλητικές οι δηλώσεις Φιντάν

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εξαπέλυσε σκληρή κριτική κατά της Ελλάδας, αφήνοντας αιχμές για την ελληνική πολιτική σκηνή υποστηρίζοντας με προκλητικό ύφος ότι τα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία λειτουργούν σαν «πολιτική ασπιρίνη» για τους Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι –όπως είπε– τα ανασύρουν κάθε φορά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Παράλληλα τους κατηγόρησε ότι καλλιεργούν το «αντιτουρκικό αίσθημα» στον ελληνικό λαό, ακολουθώντας αυτό που χαρακτήρισε «φθηνή πολιτική», η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ενδέχεται να οδηγήσει σε «κρίσεις με γεωστρατηγικό κόστος» για την Ελλάδα.

«Δυστυχώς, στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, τα ζητήματα που σχετίζονται με την Τουρκία μπαίνουν πάντα στην κορυφή της ατζέντας. Είναι σαν πολιτική ασπιρίνη: αν υπάρχει πρόβλημα, τότε επαναφέρουν στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο. Έχει δημιουργηθεί μια πολιτική εξαρτημένη αντίδραση, παρόμοια με το πείραμα του Πάβλοφ. Με το άκουσμα της λέξης “Τουρκία” ακολουθεί αυτόματα μια προβλέψιμη αντίδραση στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λυθεί στο εσωτερικό της ελληνικής πολιτικής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και στον Νίκο Δένδια, κατηγορώντας τον ότι σε κάθε δύσκολη στιγμή για την ελληνική κυβέρνηση, προχωρά σε δηλώσεις περί «τουρκικής απειλής». «Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική που μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε κρίσεις με γεωστρατηγικό κόστος. Για μικροπολιτικά οφέλη, δημιουργούν στρατηγικές συνέπειες που τελικά θα πληρώσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός και το κράτος τους», τόνισε.