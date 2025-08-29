Στα άκρα οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ: Η Άγκυρα κλείνει τον εναέριο χώρο της για ισραηλινά αεροσκάφη

Η Τουρκία επιβεβαίωσε την πλήρη αναστολή του εμπορίου με το Ισραήλ, με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών να ανακοινώνει ότι δεν θα επιτρέπεται πλέον στα τουρκικά πλοία να δένουν σε ισραηλινά λιμάνια ενώ θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε ισραηλινά αεροσκάφη στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Μιλώντας σε έκτακτη συνεδρίαση του τουρκικού κοινοβουλίου την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διέπραξε εγκλήματα στη Γάζα, τα οποία χαρακτήρισε ως «ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ανθρώπινη ιστορία».

«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα»

«Το Ισραήλ διαπράττει εδώ και δύο χρόνια το έγκλημα της γενοκτονίας στη Γάζα, αγνοώντας βασικές ανθρώπινες αξίες μπροστά στα μάτια του κόσμου», δήλωσε ο Φιντάν.

Πρόσθεσε ότι η αντίσταση των Παλαιστινίων κατά του Ισραήλ θα «αλλάξει την πορεία της ιστορίας, θα γίνει σύμβολο για τους καταπιεσμένους και θα κλονίσει τα θεμέλια μιας τάξης που σάπιζε».

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, απέρριψε οποιεσδήποτε προτάσεις που αφορούν τον εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα, τονίζοντας: «Ανεξάρτητα από το ποιος το προτείνει, ένα τέτοιο σχέδιο είναι άκυρο για εμάς».

Ο Τούρκος υπουργός καταδίκασε περαιτέρω τις ενέργειες του Ισραήλ πέρα ​​από τη Γάζα, αναφέροντας τις επιθέσεις στον Λίβανο, την Υεμένη, τη Συρία και το Ιράν ως το «σαφέστερο σημάδι νοοτροπίας τρομοκρατικού κράτους που αψηφά τη διεθνή τάξη».