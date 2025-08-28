Φλερτ Τουρκίας και Αιγύπτου: Συμφωνία για κοινή παραγωγή drones

Η Αίγυπτος και η Τουρκία υπέγραψαν νέα συμφωνία για την κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θα λάβει χώρα στην Αίγυπτο.



Η νέα συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ του Αραβικού Οργανισμού Βιομηχανοποίησης (AOI), μιας οικονομικής οντότητας που συνδέεται με το Αιγυπτιακό Υπουργείο Στρατιωτικής Παραγωγής και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των αμυντικών και πολιτικών βιομηχανιών της Αιγύπτου, και της τουρκικής εταιρείας Havelsan, η οποία θα κατασκευάσει το drone.

Η υπογραφή της νέας συμφωνίας εντάσσεται στο σχέδιο του AOI για την ενίσχυση των συνεργασιών με μεγάλες διεθνείς εταιρείες, σύμφωνα με το σαφές όραμα του οργανισμού για προσέλκυση επενδύσεων, κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς και άνοιγμα νέων εξαγωγικών σημείων – στο πλαίσιο του Οράματος 2030 της Αιγύπτου για Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η Τουρκία χαιρετίζει τη συμφωνία

Ο Τούρκος πρέσβης στο Κάιρο, Σαλίχ Μουτλού Σεν, χαιρέτισε την υπογραφή αυτής της συμφωνίας μεταξύ της τουρκικής εταιρείας και της Αιγύπτου, χαρακτηρίζοντάς την «ευλογία» για την ενίσχυση της βιομηχανικής και αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ανακοίνωσε επίσης την έναρξη της παραγωγής drones σε εργοστάσιο στην Αίγυπτο.

Στόχος της Άγκυρας είναι να διεισδύσει μέσω της Havelsan στην αγορά της αφρικανικής ηπείρου, έχοντας ως προμετωπίδα την πώληση drones.

Η Havelsan είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες άμυνας και τεχνολογίας πληροφοριών της Τουρκίας, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης και ελέγχου, drones και μη επανδρωμένων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Baha UAV και Burakan.

Οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά από το 2023, μετά από χρόνια εντάσεων λόγω πολιτικών διαφορών.

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθηκε το Κάιρο, όπου υπέγραψε αρκετές συμφωνίες οικονομικής και στρατιωτικής συνεργασίας με τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.