Γεραπετρίτης για Ουκρανία: «Θέση αρχής η καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου»

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι «καταγράφεται κινητικότητα και ορατότητα για τα επόμενα βήματα με πιθανή συνάντηση των προέδρων Ουκρανίας και Ρωσίας, όπως και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας».



«Η Ελλάδα, ως στάση αρχής, θα επιμείνει στη βασική της θέση για καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του απαραβίαστου των συνόρων κάθε κράτους», σημείωσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας σε δήλωσή του στην εφημερίδα «Απογευματινή».



Ο κ. Γεραπετρίτης πρόσθεσε ότι «Δεν πρόκειται να προτάξουμε τυχόν εφήμερα συναλλακτικά οφέλη έναντι της αρχιτεκτονικής ασφάλειας που διαμορφώθηκε μεταπολεμικά από το Διεθνές Δίκαιο, συμμετέχοντας σε έναν γεωπολιτικό πλειστηριασμό».



«Αν σήμερα εγκαταλειφθεί το Διεθνές Δίκαιο υπέρ μίας συναλλακτικής εξωτερικής πολιτικής, πώς, αλήθεια, θα μπορούμε να το επικαλούμαστε ως εργαλείο επίλυσης διαφορών σε μείζονα εθνικά θέματα; Η εξωτερική πολιτική θέλει γνώση και περίσκεψη και όχι ρηχότητα και καιροσκοπισμό», κατέληξε στη δήλωσή του ο Έλληνας ΥΠΕΞ.