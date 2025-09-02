Καιρίδης για μεταναστευτικό: Δεν πιστεύω Σαμαράς, Γεωργιάδης, Βορίδης να νομιμοποίησαν την παρανομία

Αιχμηρή παρέμβαση από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος απηύθυνε έκκληση στον Θάνο Πλεύρη να νομοθετήσει για τους νομίμως διαμένοντες στη χώρα μας, ενώ τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της νόμιμης μετανάστευσης, ζητώντας μετ’ επιτάσεως τη ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.

«Ξεκινήσαμε με το νομοσχέδιο Βορίδη, ελπίζω να φέρετε και το... νομοσχέδιο Καιρίδη για τη νόμιμη μετανάστευση το οποίο έχει περάσει από το υπουργικό συμβούλιο», σχολίασε με νόημα από βήματος, υποστηρίζοντας πως η ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική χρειάζεται και τα δύο.

«Δεν είμαστε ούτε αφελείς ούτε ξενόφοβοι ρατσιστές. Δεν θέλουμε τη χώρα “μπάτε σκύλοι αλέστε”, αλλά δεν τη θέλουμε καιμικρή, αλλά ισχυρή. Χρειάζεται λελογισμένη νόμιμη, επιλεκτική, καλή μετανάστευση. Αυτό έπρεπε να το μάθει και ο κύριος Βελόπουλος που γεννήθηκε στη Γερμανία», σχολίασε, επιμένοντας πως το μείζον είναι η πάταξη της παράνομης και η ενίσχυση της νόμιμης μετανάστευσης.

«Δεν πιστεύω ότι Σαμαράς, Γεωργιάδης και Βορίδης νομιμοποίησαν την παρανομία»

Την ίδια στιγμή ο Δημήτρης Καιρίδης απηύθυνε έκκληση στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να νομοθετήσει υπέρ των νομίμως διαμενόντων στη χώρα μας προκειμένου να μην βρεθούν σε κενό δικαίου.

Απευθυνόμενος στον παριστάμενο υπουργό και όχι μόνο, σημείωσε με νόημα: «Κύριε Πλεύρη, η νομιμοποίηση μετά από επταετή παραμονή δεν είναι επιβράβευση του παράνομου. Επιβραβεύσατε το παράνομο το 2014 όταν το ψηφίσατε; Δε θέλω να πιστέψω οτι ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο φίλος μου ο Μάκης Βορίδης και προπαντός ο Αντώνης Σαμαράς ψήφισαν τη διάταξη για να επιβραβεύσουν την παρανομία...».

Ο Δημήτρης Καιρίδης τόνισε πως πράγματι χρειάζεται αυστηροποίηση, ωστόσο πρέπει να εξασφαλιστούν οι νόμιμοι μετανάστες. «Δεν μπορούμε εκείνου που βρίσκεται εδώ 12 χρόνια να του πούμε “φύγε”. Αποφασίσαμε να στείλουμε μήνυμα για το από εδώ και πέρα. Όμως για το μισό εκατομμύριο νόμιμων μεταναστών που χρειάζονται άδεια διαμονής κάθε τρία χρόνια, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη. Να εξασφαλίσουμε πως δεν θα βρεθούν αύριο το πρωί σε κενό ασφάλειας και δικαίου», όπως ζήτησε από τον Θάνο Πλεύρη.

«Ας φέρει τις καταθέσεις του από την Deutsche Bank στην Ελλάδα ο Βελόπουλος»

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Καιρίδης καταλόγισε στον Κυριάκο Βελόπουλό ξενοφοβικό παραλήρημα με μπόλικη υποκρισία με στόχο τα «ψηφουλάκια».

Απαντώντας στην αυστηρή κριτική του προέδρου της Ελληνικής Λύσης επί του μεταναστευτικού νομοσχεδίου, σχολίασε πως όλοι κρινόμαστε στην πράξη και όχι στα λόγια.

«Βλέπω το πόθεν έσχες του και διαπιστώνω πως πλούτισε. Οι καταθέσεις του είναι 100 φορές περισσότερες από τις δικές μου, τον συγχαίρω. Ας φέρει τις καταθέσεις του από τη Deutsche Bank στην Ελλάδα για να μην τις χαίρονται οι Γερμανοί και να κάνουμε επενδύσεις εδώ στην Ελλάδα. Να μην υποκρινόμαστε τους Έλληνες και τους φιλέλληνες», σχολίασε.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος είχε αναφέρει νωρίτερα από το βήμα: «κι εγώ έχω πισίνα, αλλά δεν κάνω τον φιλάνθρωπο. Εμείς δεν υποκρινόμαστε, όπως οι ψευτοαριστεροί που βολεύονται».

Επιτέθηκε δε προσωπικώς στον Δημήτρη Καιρίδη, σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, πως «θόρυβο κάνουν ακόμα και οι τενεκέδες».

Απάντηση Πλεύρη στον Καιρίδη

Στις αιχμές του Δημήτρη Καιρίδη απάντησε ο Θάνος Πλεύρης επιμένοντας πως η επταετία είναι πριμοδότηση του παράνομου και σχολιάζοντας πως το 2025 οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές σε σύγκριση με το 2014 υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα ενός πλαισίου για τη νόμιμη μετανάστευση.



«Είναι ξεκάθαρο ότι προτεραιότητα είναι να μην μείνει κανένα παράθυρο ανοιχτό για όποιον μπαίνει παράνομα στη χώρα να έχει να περιμένει κάτι», σημείωσε ο ίδιος.