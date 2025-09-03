Θάνος Πλεύρης στο Action24: «Όταν μπαίνεις μέσα παράνομα θα είσαι πάντα παράνομος»

«Όποιος μπαίνει παράνομα στην χώρα δεν θα έχει καμία δυνατότητα νομιμοποίησης», διεμήνυσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Μιλώντας στο Action24, τόνισε: «Δεν δίνουμε τη δυνατότητα σε κανέναν που μπαίνει παράνομα να νομιμοποιηθεί όσα χρόνια και αν περάσουν. Όταν μπαίνεις μέσα παράνομα θα είσαι πάντα παράνομος».

Όσον αφορά τις αιτήσεις ασύλου που κατατίθενται, ο κ. Πλεύρης δήλωσε ότι σε περίπτωση που αυτή απορριφθεί, αυτομάτως υπάρχει ποινικό αδίκημα που επισύρει φυλάκιση για τον μετανάστη για 2 έως 5 χρόνια και μόνη δυνατότητα να συνεργαστεί για να επιστρέψει πίσω στην χώρα από την οποία ήλθε. «Για να έχει απορριφθεί το άσυλο σημαίνει ότι ήρθε από χώρα που δεν κινδυνεύει», πρόσθεσε ο υπουργός.

«Εάν δεν είσαι δικαιούχος ασύλου το δικαίωμά σου είναι να επιστρέψεις, δεν μπορείς να επιβαρύνεις την κοινωνία. Υπάρχουν κατατρεγμένοι άνθρωποι αλλά και κακομαθημένοι, πήγα σε δομές και βλέπεις στις ανοιχτές που φιλοξενείς κόσμο που τρώει, πίνει και κυκλοφορεί ελεύθερα, ένα 20% κάνει ζημιές. Τα τραπέζια τα έχουν βιδωμένα γιατί αν ενοχλούνται από το φαγητό τα αναποδογυρίζουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα για την Κρήτη, ο Θάνος Πλεύρης επισήμανε ότι «θα γίνει δομή καθώς από τις αρχές του έτους, οι ροές είναι 27.000 και από αυτές οι 12.000 ήταν στην Κρήτη. Έχει γίνει ένας διάδρομος που θέλουμε να περιορίσουμε αλλά για το επόμενο διάστημα δεν μπορούμε να εκμηδενίσουμε. Σε πρώτη φάση είμαστε σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση να υπάρχουν τρεις χώροι προσωρινοί. Έχουμε σε Χανιά και Ρέθυμνο και ψάχνουμε το Ηράκλειο. Οι επόμενοι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος είναι μήνες που υπάρχουν μεταναστευτικές ροές».



Εξήγησε, τέλος, ότι «τα κυκλώματα επιλέγουν σημεία χωρίς δομές γιατί στόχος τους είναι οι μετανάστες να μεταφέρονται γρήγορα στην ενδοχώρα».