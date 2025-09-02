Ένταση με Πλεύρη - Κωνσταντοπούλου: «Υπερασπιστήκατε ευνοημένους» - «Στη χούντα έκαναν φακέλους»

Το γάντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου έριξε ο Θάνος Πλεύρης, κατηγορώντας την πως ως δικηγόρος δεν έχει υπερασπιστεί κατατρεγμένους ανθρώπους που ζητούσαν άσυλο, αλλά ευνοημένους που διώκονταν για οικονομικά εγκλήματα.

Απαντώντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία άσκησε σκληρή κριτική στο νέο μεταναστευτικό νομοσχέδιο, ο Θάνος Πλεύρης κατήγγειλε πως οι υποθέσεις ασύλου τις οποίες είχε αναλάβει στο παρελθόν δεν αφορούσαν φτωχούς και κατατρεγμένους, αλλά, μεταξύ άλλων, Ρώσο ο οποίος καταδικάστηκε στη Γαλλία για υπόθεση με κρυπτονομίσματα (εννοώντας τον Αλεξάντερ Βίνικ δίχως να τον κατονομάζει), πρόσωπο με τρεις υπηκοότητες και με εταιρεία στη Λατινική Αμερική - μηνύοντας μάλιστα το χειριστή της υπηρεσίας ασύλου επειδή του απέρριψε το αίτημα - καθώς και δεύτερο Ρώσο που είχε ένταλμα από την Ιντερπόλ για υπόθεση που αφορούσε 28 εκατ. ρούβλια.

«Δικαίωμά σας να υπερασπιστείτε όποιον θέλετε. Μην μας λέτε όμως ότι εμείς δεν μπορούμε να υπερασπιζόμαστε ανθρώπους που πλήττονται. Δεν είδα υποθέσεις ασύλου των κατατρεγμένων, αλλά των ευνοημένων», υποστήριξε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Απαντώντας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «φοβερές ανακρίβειες», «ψέματα» και «αμετανόητες συκοφαντίες».

«Αχ κύριε Πλεύρη! Ψάχνετε και συγκροτείτε για όλο τον κόσμο φακέλους; Η χούντα τα έκανε αυτά. Νομίζετε ότι όλοι είναι μονίμως εκβιαζόμενοι; Είμαι 22,5 χρόνια δικηγόρος, είναι καταγεγραμμένη η ακτιβιστική δικηγορία την οποία υπηρετώ», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφερόμενη αναλυτικώς στις επίμαχες υποθέσεις.

«Εγώ είμαι με το δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσείς τάσσεστε με όσους έχουν τα φράγκα. Η υπόθεση Αλεξάντερ Βίνικ είναι γνωστή, διώχθηκε πολιτικά. Και η άλλη υπόθεση αφορά άνθρωπο που διώχθηκε πολιτικά από τη Ρωσία επειδή τασσόταν υπέρ της προσάρτησης της Κριμαίας», απάντησε, με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να επιμένει να καταγγέλλει πως «παραδέχθηκε πως υπερασπίστηκε πλούσιους ανθρώπους που διώκονταν για οικονομικά εγκλήματα. Το Ρώσο mr Bitcoin υπερασπιστήκατε. Δεν είδα εγώ κανέναν που ήρθε με τη βάρκα!», τόνισε.

Ένταση και για ΟΠΕΚΕΠΕ

Σημειωτέον πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στην ερώτηση που κατέθεσε στον Γιώργο Μυλωνάκη, σχετικά με δημοσιεύματα που τον φέρουν να έχει στα χέρια του υλικό παρακολουθήσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Θάνο Πλεύρη να σημειώνει πως «δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχεία σε αυτά που λέτε. Ποιος κατονόμασε τον κύριο Μυλωνάκη; Ποιο στοιχείο έχετε για δήθεν παρακολούθηση ή κάτι άλλο;».



Σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ «απάντησε ξεκάθαρα ότι θέλησε να ενημερωθεί από σύμβουλο για τις διαδικασίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά που λέτε περί μυστικών και παραμυστικών ενημερώσεων. Είναι μια αυτονόητη δουλειά που θα έκανε ο οποιοσδήποτε σε αυτή τη θέση», όπως υποστήριξε, καταγγέλλοντας πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ταυτοχρόνως «και δικηγόρος και δικαστής και μάρτυρας και εθνικός εισαγγελέας».