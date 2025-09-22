Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Ντελαπάρισε το αυτοκίνητό της στο Λαύριο

Σε τροχαίο ατύχημα, οι συνθήκες του οποίου διερευνώνται, ενεπλάκη τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/9) η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Οδηγώντας η ίδια το βουλευτικό αυτοκίνητό της και χωρίς να τη συνοδεύουν αστυνομικοί από τη φρουρά της, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας βρέθηκε εκτός δρόμου και με το όχημα να έχει ντελαπάρει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου κοντά στο Λαύριο. Από το σημείο περνούσε περιπολικό της ΕΛΑΣ με τους αστυνομικούς να σταματούν και αν ρωτούν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αν χρειαζόταν κάποια βοήθεια.

Η ίδια αρνήθηκε τη συνδρομή των αστυνομικών και είπε πως είχε ειδοποιήσει τη φρουρά της. Όπως διαπιστώθηκε δεν χρειαζόταν να γίνει διακομιδή σε κάποιο νοσοκομείο καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε μόνο κάποιες αμυχές από το τροχαίο ατύχημα.