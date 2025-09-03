Στη Βουλή παιδιά από τη Γάζα - Με την παλαιστινιακή μαντίλα ξανά η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Τη Βουλή επισκέφτηκαν νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, παιδιά από τη Γάζα. Τα παιδιά, τις μητέρες και τους συγγενείς τους, όπως και τον πρέσβη της Παλαιστίνης, υποδέχθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης στο γραφείο του, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου τους καλωσόρισε στην Ολομέλεια, καθώς παρακολούθησαν τη συνεδρίαση από τα θεωρεία.



Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέβηκε στο βήμα, φόρεσε την παλαιστινιακή μαντίλα και ενημέρωσε πως τα παιδιά αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα από τον περασμένο Φεβρουάριο προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.



«Καλωσορίζω στην Ολομέλεια τα παιδιά της Παλαιστίνης που γλίτωσαν από τον ορυμαγδό μιας εφιαλτικής πολιτικής», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Eurokinissi

«Καλωσορίζω τα παιδιά που νοσηλεύονται σε δομές της χώρας μας. Η Ελλάδα δια του κ. Γεραπετρίτη πρωτοστάτησε στο να ληφθεί αυτή η πρωτοβουλία και ώστε να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια», ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Γιώργος Κώτσηρας.



«Τα παιδιά νοσηλεύονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι αυτονόητη η ανάγκη για κατάπαυση του πυρός και για προστασία των αμάχων. Προφανώς χρειάζεται βιώσιμη λύση για την ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης.



Τα παιδιά καλωσόρισαν και τα υπόλοιπα κόμματα.