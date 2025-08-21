Πολιτική Γάζα Σωκράτης Φάμελλος Αλέξης Χαρίτσης Ζωή Κωνσταντοπούλου ΣΥΡΙΖΑ

Φάμελλος καλεί σε μέτωπο για τη Γάζα – Συστράτευση Χαρίτση και Κωνσταντοπούλου

Η πρωτοβουλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να βρίσκει συμμάχους.

Φωτό: Facebook/Φάμελλος Σωκράτης
Αντώνης Γκιόκας

Ο Σωκράτης Φάμελλος  σηκώνει το γάντι και βάζει στο τραπέζι την πιο «καυτή» διεθνή ατζέντα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επικοινώνησε σήμερα με τους αρχηγούς των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ζητώντας συνεννόηση και κοινή δράση απέναντι στην κυβέρνηση.

Ο στόχος, όπως υπογραμμίζει, είναι τριπλός: να αναλάβει πρωτοβουλίες η Ελλάδα για τον τερματισμό της αιματηρής εισβολής στη Γάζα, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ και να προχωρήσει επιτέλους η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κάλεσμα του Φάμελλου έχει ήδη βρει θετική ανταπόκριση. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης αλλά και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου  δήλωσαν παρόντες σε αυτή τη γραμμή συστράτευσης.

