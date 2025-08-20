Βίντεο γροθιά: Μικρά παιδιά στη Γάζα κλαίνε την ώρα που αποφοιτούν - Οι γονείς τους δεν ήταν εκεί...

Παιδιά στη Γάζα συμμετείχαν σε τελετή αποφοίτησης στη Χαν Γιούνις, που έχει μετατραπεί σε «αποθήκη» εκτοπισμένων Παλαιστινίων, οι οποίοι κατέφυγαν εκεί όταν το Ισραήλ ξεκίνησε την ολοκληρωτική επίθεση στον θύλακα.

Όμως, σ' αυτή την πολύ χαρούμενη στιγμή, οι μικροί μαθητές δεν γελούν. Αντιθέτως, πολλοί εξ αυτών ξεσπούν σε κλάματα.



Από τον Οκτώβριο του 2023, περισσότερα από 39.000 παιδιά στη Γάζα έχουν χάσει τους γονείς τους, σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία της Παλαιστίνης. Από αυτά, 17.000 έχουν χάσει και τους δύο.

Περισσότερα από 1.000 παιδιά που έμειναν ορφανά λόγω του πολέμου συμμετείχαν στην τελετή αποφοίτησης, που διοργάνωσε το Al Wafaa Village, ένα καταφύγιο για ορφανά στη Χαν Γιούνις. Αυτή ήταν η πρώτη τάξη αποφοίτησης στο κέντρο από τότε που άνοιξε τις πόρτες του, τον Ιανουάριο.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Abdallah Al Attar, τα παιδιά, φορώντας καπέλα και τηβέννους και κρατώντας φωτογραφίες των γονιών τους, φαίνονται να σκουπίζουν τα δάκρυά τους, καθώς δεν είχαν δίπλα τους τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα.



«Τα παιδιά ήταν συγκινημένα επειδή θυμήθηκαν τους γονείς τους, οι οποίοι τους λείπουν πολύ», είπε ο κ. Al Attar. «Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν βιώσει την απώλεια πριν ακόμη ξεκινήσουν το σχολείο».





Η Wafaa Abu Jalala, λογοθεραπεύτρια, ίδρυσε το κέντρο για να φροντίζει παιδιά «που έχασαν τα πάντα σε μια νύχτα», όπως είχε δηλώσει προηγουμένως στην εφημερίδα The National. Το χωριό παρέχει καταφύγιο καθώς και ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη σε παιδιά που έχουν χάσει τον έναν ή και τους δύο γονείς τους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

