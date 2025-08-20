Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε την επιχείρηση εισβολής - Δυνάμεις του IDF έφτασαν στα περίχωρα

Τα πρώτα στάδια του σχεδίου εισβολής και κατάληψης της Γάζας κάνουν πράξη οι ισραηλινές δυνάμεις, με τον Ισραηλινό στρατιωτικό εκπρόσωπο, Έφι Ντεφρίν, να δηλώνει σε δημοσιογράφους ότι έχει ήδη καταλάβει τα περίχωρα της πόλης.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι «οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ξεκινήσει την αρχική φάση της εισβολής τους στην Πόλη της Γάζας».

Οι επιθέσεις του Ισραήλ έχουν εντατικοποιηθεί στον βορρά της πόλης της Γάζας, στις περιοχές Zeitoun και Jabalia. Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, από τις επιθέσεις ακούγονται εκρήξεις από τις κατεδαφίσεις σπιτιών.

Υπενθυμίζουμε ότι το Ισραήλ επρόκειτο να απαντήσει μέχρι την Παρασκευή σχετικά με την πρόταση κατάπαυσης του πυρός, η οποία είχε γίνει δεκτή από την Χαμάς.

IDF already HOLDING Gaza City outskirts – spox Effie Defrin



Israeli troops launched their planned occupation of the city earlier on Tuesday



Defrin claims Hamas reduced to ‘battered and weakened guerilla group’



RT pic.twitter.com/sl69hCgFbv — Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) August 20, 2025

Συντόμευση του χρονοδιαγράμματος ζήτησε ο Νετανιάχου

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στον στρατό «να συντομεύσει τα χρονοδιαγράμματα ια την κατάληψη των τελευταίων οχυρών της τρομοκρατίας και για την ήττα της Χαμάς», αναφερόμενος στην επικείμενη επίθεση του IDF στην πόλη της Γάζας.

«Ο πρωθυπουργός εκφράζει την βαθιά του εκτίμηση στους εφέδρους μαχητές που κινητοποιήθηκαν και στις οικογένειές τους, καθώς και σε όλους τους στρατιώτες του IDF», προσθέτει το γραφείο του.

Τα σχέδια του IDF για την κατάληψη της πόλης της Γάζας πρόκειται να παρουσιαστούν στον Νετανιάχου αύριο, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, μεταδίδουν οι Times of Israel.

«Θα εντείνουμε τα χτυπήματα κατά της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, ένα προπύργιο της τρομοκρατίας... Θα εντείνουμε τα χτυπήματα κατά της τρομοκρατικής υποδομής πάνω και κάτω από το έδαφος και θα αποσυνδέσουμε την εξάρτηση του πληθυσμού από τη Χαμάς», επισημαίνει ο Ντεφρίν.

Ο Ντεφρίν ανέφερε πως οι IDF «δεν περιμένουν» και έχουν ήδη ξεκινήσει προκαταρκτικές επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας, ενόψει της επίθεσης που αποσκοπεί στην κατάληψη της πόλης. «Οι δυνάμεις του IDF έχουν ήδη αναλάβει τον έλεγχο των προαστίων της πόλης της Γάζας», δήλωσε.