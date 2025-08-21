Η Γάζα φλέγεται: Σε εξέλιξη η προέλαση του Ισραήλ - Μάχες σώμα με σώμα με τη Χαμάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες Τετάρτη (20/8) η χερσαία επιχείρηση κατάληψης της κεντρικής πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση Νετανιάχου με στόχο, όπως διατείνεται, να αποσυνδέσει τον παλαιστινιακό πληθυσμό από την Χαμάς.

Οι άμαχοι εγκαταλείπουν ήδη μαζικά την πόλη της Γάζας τις τελευταίες ώρες, ενώ ο IDF φέρεται ήδη να έχει καταλάβει τα προάστια της πόλης, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού.

Κατά τα πρώτα αυτά στάδια της επιχείρησης, πραγματοποιούνται μάχες σώμα με σώμα με τη Χαμάς, με την ισλαμιστική οργάνωση να πραγματοποιεί κι εκείνη επιθέσεις στο έδαφος.

IDF has released footage of the counter-strike that eliminated around 15 Hamas terrorists involved in yesterday’s attack in Khan Yunis.



“They’re at the tunnel entrance—5 seconds to impact. Fire confirmed,” a pilot can be heard saying. pic.twitter.com/qQg7UJIRY1 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 21, 2025

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού, στρατεύματα επιχειρούν ήδη στις περιοχές Ζεϊτούν και Τζαμπάλια, προετοιμάζοντας το έδαφος για την ευρύτερη επίθεση που ενέκρινε την Τρίτη (19/8) ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς και αναμένεται να συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας εντός της εβδομάδας.

Περίπου 60.000 έφεδροι κλήθηκαν να ενταχθούν στις δυνάμεις του IDF στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Για την επιχείρηση αυτή, το Ισραήλ αναμένεται να επιστρατεύσει 60.000 εφέδρους, ενώ μεταξύ των σχεδίων είναι και η παράταση της θητείας άλλων 20.000 στρατιωτών.

Οι ισραηλινές αρχές αναμένεται να διατάξουν εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της πόλης της Γάζας να εκκενώσουν τις εστίες τους και να κατευθυνθούν προς καταφύγια στο νότιο τμήμα του θύλακα, καθώς προχωρούν οι ετοιμασίες για τα επόμενα στάδια του σχεδίου κατάληψης με ονομασία «Άρματα του Γεδεών ΙΙ».

Ξεκίνησαν οι μάχες σώμα με σώμα με τη Χαμάς

Χερσαία επίθεση της Χαμάς απέκρουσε ο ισραηλινός στρατός στη Χαν Γιουνίς χθες Τετάρτη (20.8), σύμφωνα με ανακοίνωση του IDF.

Όπως ανέφερε η ανακοίνωση, «πάνω από 15 τρομοκράτες πυροβόλησαν τόσο με πυρά όσο και με αντιαρματικούς πυραύλους και επιχείρησαν να διεισδύσουν σε μια οχυρωμένη θέση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Χαν Γιουνίς. Τα στρατεύματα, με την υποστήριξη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, εξουδετέρωσαν 10 ένοπλους τρομοκράτες σε μάχη σώμα με σώμα».

«Τα στρατεύματα συνεχίζουν να εντοπίζουν και να εξοντώνουν τους τρομοκράτες. Ένας στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και δύο άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα», προσέθετε η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Συναγερμός για την ανθρωπιστική κρίση

Ωστόσο, η απόφαση του Ισραήλ για κατάληψη της πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου στη Λωρίδα της Γάζας, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων διεθνώς. Πολλοί κάνουν λόγο για δραματική επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνουν ήδη οι Παλαιστίνοι κάτοικοι της περιοχής.

Η περιοχή που έχει βρεθεί στο στρόχαστρο του IDF έχει περίπου 1 εκατομμύριο πληθυσμό. Υπολογίζεται ότι πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γάζα παλεύουν με σοβαρή πείνα, ασθένειες και εκτοπισμούς εν μέσω της πολιορκίας του Ισραήλ.

Η απόφαση για κλιμάκωση στη Γάζα προκάλεσε την παρέμβαση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος επανέλαβε την έκκλησή του για εκεχειρία. «Είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», ώστε να αποφευχθούν οι μαζικές απώλειες και οι καταστροφές, είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες μιλώντας στον Τύπο στην Ιαπωνία, όπου συμμετέχει σε διάσκεψη για την ανάπτυξη της Αφρικής.

Τα κρούσματα παιδικού υποσιτισμού έχουν τριπλασιαστεί στη Γάζα σε «λιγότερο από έξι μήνες», σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις προέτρεψαν το Ισραήλ να άρει τους αυστηρούς περιορισμούς στην εισροή βοήθειας στον θύλακα.

Σχεδόν 1 στα 3 παιδιά υποσιτίζονται στην πόλη της Γάζας, δήλωσε ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

Ωστόσο, η κυβέρνηση του Νετανιάχου έχει επανειλημμένα αρνηθεί πως οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται στα όρια της πείνας.

CNN: Σε όρια εξάντλησης ο ισραηλινός στρατός

Σύμφωνα με το CNN, εμπόδιο στα σχέδια για την ευρεία στρατιωτική επιχείρηση, αποτελούν και τα φαινόμενα εξάντλησης που εμφανίζονται όλο και πιο έντονα στον στρατό τοιυ Ισραήλ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι το σχέδιο θα μπορούσε να διαρκέσει 5 μήνες ή και περισσότερο.

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα, και χωρίς υπάρχει στον ορίζοντα η πιθανότητα για ειρήνη, ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ προειδοποίησε για το πρόσθετο βάρος που θα επωμιστούν τα στρατεύματα.

Ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι ο στρατός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όπως φθορά και εξάντληση.

Ακόμα, μια νέα έρευνα από τα Εργαστήρια Agam στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ έδειξε ότι περίπου το 40% των στρατιωτών είχαν ελαφρώς ή σημαντικά λιγότερο κίνητρο να υπηρετήσουν, ενώ λίγο περισσότερο από το 13% είχαν μεγαλύτερο κίνητρο.

«Θανατική ποινή» για τους ομήρους

Μιλώντας στο CNN, ο Αβσαλόμ Ζοχάρ Σαλ, Ισραηλινός στρατιώτης που έχει υπηρετήσει περισσότερες από 300 ημέρες στη Γάζα σε 4 διαφορετικές αποστολές, εκφράζει την απογοήτευσή του. Η τελευταία του αποστολή έληξε μόλις πριν από ένα μήνα και δεν είναι πλέον πρόθυμος να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή, ειδικά σε μια επιχείρηση στην πόλη της Γάζας.

«Είμαι λίγο σοκαρισμένος που μιλάμε ακόμα για αυτόν τον πόλεμο που υποτίθεται ότι θα τελείωνε πριν από πολύ καιρό», δήλωσε στο CNN.

«Νομίζω ότι αυτή η απόφαση είναι μια θανατική ποινή για τους ομήρους. Η κυβέρνηση μιλούσε συνεχώς για δύο αποστολές σε αυτόν τον πόλεμο: να επιστρέψουν οι όμηροι και να νικήσουν τη Χαμάς. Τώρα είναι σαν να μας λένε ότι υπάρχει μόνο ένας στόχος, ο οποίος πιστεύω ότι δεν είναι εφικτός: να καταστρέψουν τη Χαμάς.

Ο Ντεφρίν, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι υπάρχουν «πληροφορίες και πολλές άλλες δυνατότητες» για να προστατεύσουν τις ζωές των ομήρων. Αλλά το μόνο που μπορούσε να υποσχεθεί ήταν ότι «θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μην βλάψουμε τους ομήρους».

Χαμάς: Περιφρόνηση του Ισραήλ στους μεσολαβητές η επιχείρηση στην πόλη της Γάζας

Το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας μαρτυρά την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ έναντι των προσπαθειών των μεσολαβητών -Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ- για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τόνισε η Χαμάς σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες Τετάρτη (20/8).

«Η ανακοίνωση (…) του τρομοκρατικού στρατού κατοχής περί έναρξης επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας και των σχεδόν ενός εκατομμυρίου κατοίκων της και των εκτοπισμένων (…) μαρτυρά (…) κατάφωρη περιφρόνηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μεσολαβητές» με σκοπό να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Ενώ (η Χαμάς) ανακοίνωσε πως συμφωνεί με την τελευταία πρόταση που παρουσιάστηκε από τους μεσολαβητές, (το Ισραήλ) επιμένει στη συνέχιση του βάρβαρου πολέμου του», σημειώνει η Χαμάς, προσθέτοντας πως ο Νετανιάχου «δείχνει πως είναι το αληθινό εμπόδιο σε οποιαδήποτε συμφωνία, ότι δεν κόπτεται για τη ζωή (των ομήρων) και δεν έχει σοβαρά πρόθεση να τους ανακτήσει».