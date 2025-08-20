Γάζα «ώρα μηδέν»: Εγκρίθηκε το σχέδιο εισβολής και κατάληψης - Επιστράτευση 60.000 εφέδρων

Πλησιάζει η ώρα για την «τελική λύση» που σχεδιάζει το Ισραήλ για την Γάζα και τους Παλαιστίνιους.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ενέκρινε το σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό και έδωσε εντολή για την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση αυτή, έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο του.

Ο Ίσραελ Κατς «ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας», δήλωσε το υπουργείο στο AFP.

Τα σχέδια κατάληψης

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ενέκρινε εξάλλου «ανθρωπιστικές προετοιμασίες για την απομάκρυνση» πληθυσμών από την Πόλη της Γάζας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι προετοιμάζεται για την ανάληψη του ελέγχου της Πόλης της Γάζας και γειτονικών καταυλισμών Παλαιστινίων προσφύγων με δεδηλωμένο στόχο να νικήσει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους που απήγαγε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κατά την επίθεσή του στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι υιοθέτησε το νέο σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το συμβούλιο ασφαλείας του, για τη νέα αυτή φάση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Εκτοπίζουν τους Παλαιστίνιους στο Νότιο Σουδάν

Την ώρα που τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας βρίσκονται στραμμένα στις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Ουκρανίας, το Ισραήλ δουλεύει παρασκηνιακά για να μεθοδεύσει μια λύση στα μέτρα του για τη Γάζα.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες που διαρρέονται πλέον με μεγάλη συχνότητα σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αλλά και σε επιδραστικά διεθνή μέσα όπως η βρετανική εφημερίδα Telegraph, η κυβέρνηση του Νότιου Σουδάν συμφώνησε να δεχτεί κατοίκους της Γάζας που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την περιοχή. Η συμφωνία φέρεται να έγινε μετά από αίτημα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας που περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πηγή από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Τζούμπα, την πρωτεύουσα του Νότιου Σουδάν, ανέφερε ότι ως αντάλλαγμα για την αποδοχή των κατοίκων της Γάζας, οι ΗΠΑ αναμένεται να άρουν τις κυρώσεις κατά του Νότιου Σουδάν, ενώ το Ισραήλ θα επενδύσει στους τομείς της υγείας και της παιδείας στη χώρα.

Ωστόσο, το σχέδιο αυτό αντιμετωπίζει εσωτερικές αντιδράσεις στο Νότιο Σουδάν, γεγονός που καθιστά δύσκολη την υλοποίησή του.