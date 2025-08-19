Μέχρι την Παρασκευή η απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση εκεχειρίας για τη Λωρίδα της Γάζας

Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να δώσει την απάντησή του το Ισραήλ στους διαμεσολαβητές σχετικά με την πρόταση εκεχειρίας για τη Λωρίδα της Γάζας που έχει αποδεχτεί ήδη η Χαμάς. Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η Χαμάς έδωσε το «πράσινο φως» για την νέα πρόταση εκεχειρίας σε έναν πόλεμο που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 62.000 Παλαιστινίους.

Μετά από μαζικές διαμαρτυρίες στο Ισραήλ που απαιτούσαν μια συμφωνία για την απελευθέρωση των 20 Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, φάνηκε ότι η Χαμάς είχε μειώσει τις απαιτήσεις της για ανταλλαγή κρατουμένων με ομήρους, καθώς και για το εύρος της «ζώνης ασφαλείας» που απαιτούσε το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του προτεινόμενου σχεδίου που έχουν δημοσιοποιηθεί, περίπου οι μισοί από τους εναπομείναντες ζωντανούς ομήρους, καθώς και οι σοροί, θα απελευθερωθούν σε μια σταδιακή συμφωνία σε αντάλλαγμα για περίπου 150 Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές, μερικοί από τους οποίους εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, κατά τη διάρκεια μιας προβλεπόμενης εκεχειρίας 60 ημερών.

Ενώ το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για μια μερική συμφωνία, απειλώντας αντίθετα με μια επικείμενη νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, οι λεπτομέρειες της νέας πρότασης κατάπαυσης του πυρός την φέρνουν πολύ κοντά στο περίγραμμα μιας συμφωνίας που είχε αρχικά προτείνει ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Παρά την απόρριψη της μερικής συμφωνίας από το Ισραήλ, ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνεά, επισκέφθηκε πρόσφατα το Κατάρ, εν μέσω φημών ότι οι συνομιλίες είναι πιο ενεργές από ό,τι αναγνωρίζει επίσημα το Ισραήλ.

Στο «γήπεδο» του Ισραήλ η μπάλα

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε την Τρίτη ότι η τελευταία πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την οποία αποδέχτηκε η Χαμάς, ήταν «σχεδόν πανομοιότυπη» με ένα προηγούμενο σχέδιο που είχε υποβάλει ο Γουίτκοφ. Η Χαμάς έδωσε «πολύ θετική απάντηση, η οποία ήταν πραγματικά σχεδόν πανομοιότυπη με αυτή που είχε προηγουμένως αποδεχτεί η ισραηλινή πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η Αίγυπτος δήλωσε τη Δευτέρα ότι μαζί με το Κατάρ έστειλαν τη νέα πρόταση στο Ισραήλ και «η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδό του».

Την Τρίτη, δημοσιεύθηκαν αναφορές ότι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι ασφαλείας ασκούσαν ισχυρή πίεση στη Χαμάς να συμφωνήσει σε έναν συμβιβασμό που θα γεφύρωνε το χάσμα μεταξύ των απαιτήσεων του Ισραήλ για αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας σε οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, τοποθετώντας τα όπλα της Χαμάς υπό αιγυπτιακή φύλαξη για αόριστο χρονικό διάστημα.

Μετά την συμφωνία της Χαμάς, το επίκεντρο θα είναι πλέον το Ισραήλ, το οποίο δέχεται αυξανόμενη διεθνή πίεση να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός εν μέσω της διεθνούς κατακραυγής για τις συνθήκες λιμοκτονίας που έχουν εξαπλωθεί στα παλαιστινιακά εδάφη, μετά την επιβολή από το Ισραήλ, νωρίτερα φέτος, πλήρους αποκλεισμού της εισόδου βοήθειας στη Γάζα.

Αν και το Ισραήλ επιτρέπει πλέον την είσοδο ορισμένων προμηθειών στη Λωρίδα της Γάζας, αυτό δεν αρκεί για να αποτρέψει την εκτεταμένη πείνα, δήλωσε την Τρίτη το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Ο εκπρόσωπός του, Thameen al-Kheetan, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη: «Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ισραηλινές αρχές επέτρεψαν την είσοδο βοήθειας σε ποσότητες που παραμένουν πολύ κάτω από αυτές που θα απαιτούνταν για να αποτραπεί η εκτεταμένη πείνα».