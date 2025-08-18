Μισό εκατομμύριο διαδηλωτές στο Ισραήλ ζητούν τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - «Φέρτε τους σπίτι»

Οι πιο μαζικές διαδηλώσεις των τελευταίων χρόνων ενάντια στις επιχειρήσεις που διεξάγει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γάζα, βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες.

Το βράδυ της Κυριακής 17 Αυγούστου, εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ για να ζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων. Επρόκειτο για μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στο Ισραήλ από την έναρξη των εχθροπραξιών τον Οκτώβριο του 2023.

Φωτό: Reuters

Η συγκέντρωση αυτή ήταν το αποκορύφωμα μιας ημέρας πανεθνικών διαμαρτυριών και γενικής απεργίας για να πιεστεί η κυβέρνηση να σταματήσει την στρατιωτική εκστρατεία.

«Φέρτε τους όλους σπίτι! Σταματήστε τον πόλεμο!», φώναξε το τεράστιο πλήθος, το οποίο είχε συγκεντρωθεί στην λεγόμενη Πλατεία Ομήρων στην πλατεία του Τελ Αβίβ - ένα σημείο εστίασης για τους διαδηλωτές καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Φωτό: Reuters

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, που ξεκίνησε την ημέρα της διαμαρτυρίας, εκτίμησε ότι περίπου 500.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση στο Τελ Αβίβ, ένας αριθμός που δεν επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία. «Απαιτούμε μια συνολική και εφικτή συμφωνία και έναν τερματισμό του πολέμου», δήλωσε η Einav Zangauker, μητέρα του ομήρου Matan και ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος διαμαρτυρίας.

«Απαιτούμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει - τα παιδιά μας. Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει μετατρέψει έναν δίκαιο πόλεμο σε έναν άσκοπο πόλεμο», επισήμαναν διαδηλωτές.

Τα εθνικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Matan Zangauker, στο οποίο ο όμηρος, αδύναμος και αποστεωμένος, απευθύνεται στην οικογένειά του και τους λέει ότι του λείπουν. Το βίντεο γυρίστηκε από τη Χαμάς και βρέθηκε στη Γάζα από τον στρατό, είπε η οικογένεια.

«Αυτή είναι πιθανώς η τελευταία στιγμή που έχουμε στη διάθεσή μας για να σώσουμε τους ομήρους», δήλωσε στο AFP ο διαδηλωτής Ofir Penso, 50 ετών.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι διαμαρτυρίες έρχονται περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε σχέδια για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, 22 μήνες μετά την έναρξη ενός πολέμου που έχει δημιουργήσει μια τρομερή ανθρωπιστική κρίση στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η ομάδα εκστρατείας Forum Hostages and Missing Families δεσμεύτηκε την Κυριακή (17/8) ότι οι διαδηλωτές θα «κλείσουν τη χώρα» με στόχο την επιστροφή των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

Φωτό: Reuters

Σε όλο το Ισραήλ, διαδηλωτές μπλόκαραν δρόμους, έβαλαν φωτιά σε λάστιχα και συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Περισσότεροι από 30 διαδηλωτές συνελήφθησαν, ανέφεραν οι ισραηλινές Αρχές.

Ο Νετανιάχου επέκρινε τους διαδηλωτές, λέγοντας ότι οι πράξεις τους «όχι μόνο σκληραίνουν τη θέση της Χαμάς και παρατείνουν την απελευθέρωση των ομήρων μας, αλλά και διασφαλίζουν ότι οι φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου θα επαναληφθούν».

Νέα προσπάθεια των μεσολαβητών για συμφωνία με τη Χαμάς

Η Αίγυπτος δήλωσε ότι τις τελευταίες ημέρες οι μεσολαβητές ηγούνται μιας ανανεωμένης προσπάθειας για την εξασφάλιση μιας 60ήμερης συμφωνίας εκεχειρίας που περιλαμβάνει την απελευθέρωση ομήρων, μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου συνομιλιών στο Κατάρ χωρίς καμία πρόοδο.

Ορισμένα μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης που αντιτίθενται σε οποιαδήποτε συμφωνία με τη Χαμάς επέκριναν τις διαδηλώσεις της Κυριακής. Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, καταδίκασε μια «διεστραμμένη και επιβλαβή εκστρατεία που παίζει ρόλο υπέρ της Χαμάς» και ζητά «παράδοση».

Ωστόσο, ο Μπένι Γκαντς, ηγέτης της αντιπολίτευσης, καταδίκασε την κυβέρνηση για «επίθεση στις οικογένειες των ομήρων» ενώ «φέρει την ευθύνη για την αιχμαλωσία των παιδιών τους από τη Χαμάς για σχεδόν δύο χρόνια».

Η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 61.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι πολίτες. Ο αριθμός δεν περιλαμβάνει τις χιλιάδες που πιστεύεται ότι είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια ή τις χιλιάδες που σκοτώθηκαν έμμεσα ως συνέπεια του πολέμου.