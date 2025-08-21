Αποκάλυψη Guardian: Απόρρητα στοιχεία του Ισραήλ δείχνουν ότι το 83% των νεκρών στη Γάζα είναι άμαχοι

Στοιχεία από απόρρητη βάση δεδομένων των ισραηλινών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι πέντε στους έξι Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα ήταν άμαχοι.

Όπως αποκαλύπτει σε δημοσίευμά του ο Guardian, μέχρι τον Μάιο, 19 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ισραήλ, ισραηλινοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών κατέγραφαν 8.900 μαχητές της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ ως «νεκρούς» ή «πιθανώς νεκρούς».

Αυτό προκύπτει από κοινή έρευνα του Guardian, της ισραηλινοπαλαιστινιακής έκδοσης +972 Magazine και του εβραϊκού μέσου Local Call.

Μέχρι τότε, 53.000 Παλαιστίνιοι είχαν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα, ένας απολογισμός που περιελάμβανε μαχητές και πολίτες. Οι μαχητές που κατονομάζονται στη βάση δεδομένων των ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών αντιπροσώπευαν μόνο το 17% του συνόλου, γεγονός που δείχνει ότι το 83% των νεκρών ήταν άμαχοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Αυτή η φαινομενική αναλογία αμάχων προς μαχητές μεταξύ των νεκρών είναι εξαιρετικά υψηλή για τον σύγχρονο πόλεμο, ακόμη και σε σύγκριση με συγκρούσεις που είναι διαβόητες για αδιάκριτες δολοφονίες, συμπεριλαμβανομένων των εμφυλίων πολέμων στη Συρία και το Σουδάν, σημειώνεται επίσης.



«Αυτό το ποσοστό αμάχων μεταξύ των νεκρών είναι ασυνήθιστα υψηλό, ειδικά επειδή συμβαίνει εδώ και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε η Therése Pettersson από το Πρόγραμμα Δεδομένων Συγκρούσεων της Ουψάλα (UCDP), το οποίο παρακολουθεί τα θύματα αμάχων παγκοσμίως. «Αν ξεχωρίσετε μια συγκεκριμένη πόλη ή μάχη σε μια άλλη σύγκρουση, θα μπορούσατε να βρείτε παρόμοια ποσοστά, αλλά πολύ σπάνια συνολικά».



Στις παγκόσμιες συγκρούσεις που παρακολουθεί το UCDP από το 1989, οι άμαχοι αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό των νεκρών μόνο στη Σρεμπρένιτσα -αν και όχι στον πόλεμο της Βοσνίας συνολικά- στη γενοκτονία στη Ρουάντα και κατά τη διάρκεια της ρωσικής πολιορκίας της Μαριούπολης το 2022, δήλωσε η Pettersson.

Γενοκτονία στη Γάζα

Πολλοί μελετητές της γενοκτονίας, δικηγόροι και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων Ισραηλινών ακαδημαϊκών, λένε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο τη μαζική δολοφονία αμάχων και την επιβολή λιμού.



Ο ισραηλινός στρατός δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη της βάσης δεδομένων ούτε τα δεδομένα για τους θανάτους της Χαμάς και της PIJ όταν τους απευθύνθηκαν για σχολιασμό τα Local Call και +972 Magazine. Όταν ο Guardian ζήτησε σχολιασμό για τα ίδια δεδομένα, ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι αποφάσισαν να «αναδιατυπώσουν» την απάντησή τους.

Μια σύντομη δήλωση που στάλθηκε στον Guardian δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήματα σχετικά με τη βάση δεδομένων στρατιωτικών πληροφοριών.



Ανέφερε ότι «τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο άρθρο είναι λανθασμένα», χωρίς να διευκρινίζει ποια δεδομένα αμφισβήτησε ο ισραηλινός στρατός. Ανέφερε επίσης ότι οι αριθμοί «δεν αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στα συστήματα του IDF», χωρίς να διευκρινίζει ποια συστήματα.



Ένας εκπρόσωπος δεν απάντησε αμέσως όταν ρωτήθηκε γιατί ο στρατός είχε δώσει διαφορετικές απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων.

Η βάση δεδομένων

Η βάση δεδομένων κατονομάζει 47.653 Παλαιστίνιους που θεωρούνται ενεργοί στις στρατιωτικές πτέρυγες της Χαμάς και της Τζιχάντ. Βασίζεται σε εσωτερικά έγγραφα των ομάδων που κατασχέθηκαν στη Γάζα, τα οποία δεν έχουν προβληθεί ή επαληθευτεί από τον Guardian.



Πολλαπλές πηγές πληροφοριών που είναι εξοικειωμένες με τη βάση δεδομένων δήλωσαν ότι ο στρατός τη θεωρούσε ως τον μόνο έγκυρο απολογισμό των θυμάτων των μαχητών.



Ο στρατός θεωρεί επίσης αξιόπιστο τον απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Γάζας, σύμφωνα με το Local Call, και ο πρώην επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών φάνηκε να τον επικαλείται πρόσφατα, παρόλο που οι Ισραηλινοί πολιτικοί απορρίπτουν τακτικά τους αριθμούς ως προπαγάνδα.



Και οι δύο βάσεις δεδομένων ενδέχεται να υποεκτιμούν τον αριθμό των θυμάτων. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας απαριθμεί μόνο άτομα των οποίων οι σοροί έχουν ανακτηθεί, όχι τις χιλιάδες που έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια. Οι ισραηλινές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες δεν γνωρίζουν όλους τους θανάτους μαχητών ή όλους τους νεοσύλλεκτους. Ωστόσο, οι βάσεις δεδομένων είναι αυτές που χρησιμοποιούνται από Ισραηλινούς αξιωματικούς για τον πολεμικό σχεδιασμό.

Ισραηλινοί πολιτικοί και στρατηγοί έχουν εκτιμήσει με ποικίλους τρόπους ότι ο αριθμός των σκοτωμένων μαχητών φτάνει τους 20.000 ή έχουν ισχυριστεί ότι η αναλογία αμάχων προς μαχητές είναι μόλις 1:1.



Τα υψηλότερα σύνολα που αναφέρουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι μπορεί να περιλαμβάνουν πολίτες με δεσμούς με τη Χαμάς, όπως κυβερνητικούς αξιωματούχους και αστυνομικούς, παρόλο που το διεθνές δίκαιο απαγορεύει τη στοχοποίηση ατόμων που δεν εμπλέκονται σε μάχες.



Πιθανότατα περιλαμβάνουν και Παλαιστίνιους που δεν έχουν διασυνδέσεις με τη Χαμάς. Η νότια διοίκηση του Ισραήλ επέτρεψε στους στρατιώτες να αναφέρουν άτομα που σκοτώθηκαν στη Γάζα ως θύματα μαχητών χωρίς ταυτοποίηση ή επαλήθευση.

«Χαρακτηρίζονται τρομοκράτες μετά τον θάνατό τους»

«Οι άνθρωποι προάγονται στον βαθμό του τρομοκράτη μετά τον θάνατό τους», δήλωσε μια πηγή των μυστικών υπηρεσιών που συνόδευε τις δυνάμεις επί τόπου. «Αν είχα ακούσει την ταξιαρχία, θα είχα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είχαμε σκοτώσει το 200% των μελών της Χαμάς στην περιοχή».



Ο Ιτζάκ Μπρικ, ένας απόστρατος στρατηγός, δήλωσε ότι οι εν ενεργεία Ισραηλινοί στρατιώτες γνώριζαν ότι οι πολιτικοί υπερέβαλαν τον απολογισμό της Χαμάς. Ο Μπρικ συμβούλευε τον πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην αρχή του πολέμου και τώρα είναι ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές του. «Δεν υπάρχει απολύτως καμία σύνδεση μεταξύ των αριθμών που ανακοινώνονται και αυτού που πραγματικά συμβαίνει. Είναι απλώς μια μεγάλη μπλόφα», είπε.



Ο Μπρικ διοικούσε τις στρατιωτικές σχολές του Ισραήλ και είπε ότι διατηρούσε επαφή με τους εν ενεργεία αξιωματικούς. Περιέγραψε ότι συνάντησε στρατιώτες από μια μονάδα που αναγνώρισε Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν στη Γάζα, οι οποίοι του είπαν ότι «οι περισσότεροι από αυτούς» ήταν άμαχοι.



Παρόλο που μεγάλο μέρος της Γάζας έχει μετατραπεί σε ερείπια και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, η απόρρητη βάση δεδομένων απαριθμεί σχεδόν 40.000 άτομα που θεωρούνται από τον στρατό μαχητές και εξακολουθούν να ζουν.

«Κάθε άτομο στη Γάζα χαρακτηρίζεται μέλος της Χαμάς»

Οι εκτιμήσεις για τις απώλειες από μέλη της Χαμάς και της Τζιχάντ έδειξαν επίσης ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι διογκώνουν τον αριθμό των μαχητών σε δημόσιες δηλώσεις, δήλωσε ο Μουχάμαντ Σεχάντα, Παλαιστίνιος αναλυτής.



Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, περίπου 6.500 άτομα από τις στρατιωτικές και πολιτικές πτέρυγες και των δύο ομάδων είχαν σκοτωθεί, του είπαν μέλη. «Το Ισραήλ διευρύνει τα όρια ώστε να μπορεί να ορίζει κάθε άτομο στη Γάζα ως Χαμάς», είπε. «Όλα αυτά είναι δολοφονίες εν ψυχρώ για τακτικούς σκοπούς που δεν έχουν καμία σχέση με την εξάλειψη μιας απειλής».



Η αναλογία των θυμάτων μεταξύ των αμάχων μεταξύ των νεκρών ενδέχεται να έχει αυξηθεί περαιτέρω από τον Μάιο, όταν το Ισραήλ προσπάθησε να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που είχαν σιτίσει τους Παλαιστίνιους καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους που προσπαθούσαν να προμηθευτούν τρόφιμα από κέντρα διανομής σε στρατιωτικές ζώνες αποκλεισμού, σημειώνει ο Guardian.



Τώρα, οι λιμοκτονούντες επιζώντες, οι οποίοι έχουν ήδη αναγκαστεί να εγκατασταθούν σε μόλις το 20% της επικράτειας, έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν το βορρά, καθώς το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια ακόμη χερσαία επιχείρηση που είναι πιθανό να έχει καταστροφικές συνέπειες για τους αμάχους.

Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο αναπτύχθηκε για την προστασία των αμάχων σε συμβατικούς πολέμους, στους οποίους τα κράτη αναπτύσσουν στρατεύματα για να αντιμετωπίσουν το ένα το άλλο στο πεδίο της μάχης. Αυτό εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να αποτελεί το μοντέλο για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

