Νετανιάχου: Εντολή διαπραγμάτευσης για τους ομήρους, ενώ συνεχίζει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας

Την απάντησή του στην πρόταση εκεχειρίας, στην οποία είχε συμφωνήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα η Χαμάς, έδωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με φόντο την ένταση των ισραηλινών επιθέσεων στην Λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε την Πέμπτη (21/8) ότι «έδωσε οδηγίες» προκειμένου «να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις με στόχο την απελευθέρωση όλων» των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

«Έδωσα οδηγίες για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και για να τερματιστεί ο πόλεμος υπό όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ» ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

Βέβαια, ο Νετανιάχου τόνισε ότι ετοιμάζεται να εγκρίνει τα σχέδια του ισραηλινού στρατού σχετικά με την κατάληψη της Πόλης της Γάζας. Συγκεκριμένα, μίλησε σε στρατιώτες που υπηρετούν στη Γάζα και δήλωσε ότι θα συναντηθεί απόψε με τους στρατιωτικούς διοικητές για να εγκριθούν τα σχέδια για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και την ήττα της Χαμάς.

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στην Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε και σήμερα την πίεση στην Πόλη της Γάζας, με σφοδρούς βομβαρδισμούς τη νύχτα. Την Τετάρτη, ο στρατός κάλεσε 60.000 εφέδρους να παρουσιαστούν, ένδειξη ότι η κυβέρνηση προχωρά στο σχέδιο κατάληψης του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Προσπάθεια για εκεχειρία μέχρι το Ισραήλ να βρει χιλιάδες εφέδρους

Μέχρι να παρουσιαστούν για υπηρεσία οι έφεδροι, κάτι που ενδεχομένως θα πάρει αρκετές εβδομάδες, οι μεσολαβητές έχουν στη διάθεσή τους κάποιον χρόνο για να γεφυρώσουν τις διαφορές των δύο πλευρών στην πρόταση εκεχειρίας, την οποία έχει ήδη αποδεχθεί η Χαμάς. Η πρόταση αυτή προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες και την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και την παράδοση 18 σορών που κρατά η Χαμάς. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει περίπου 200 Παλαιστίνιους που εκτίουν πολυετείς ποινές σε ισραηλινές φυλακές.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επιμένει ότι οι περίπου 50 όμηροι που παραμένουν στη Γάζα πρέπει να απελευθερωθούν όλοι μαζί. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τουλάχιστον 20 από αυτούς είναι ακόμη εν ζωή.

Ο Νετανιάχου δεν έκανε σήμερα καμία σαφή αναφορά στην πρόταση αυτή που του υπέβαλαν η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ. Η Χαμάς ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι την αποδέχεται.