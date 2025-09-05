«Στη Γάζα γίνεται γενοκτονία»: Σκληρή δήλωση από αντιπρόεδρο της Κομισιόν - Οργή από Ισραήλ

Την πιο σκληρή μέχρι σήμερα τοποθέτηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας έκανε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Τερέσα Ριβέρα, χαρακτηρίζοντας τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ως «γενοκτονία».

Σε ομιλία της στο Sciences Po, η 56χρονη Ισπανίδα πολιτικός και στέλεχος του σοσιαλιστικού κόμματος (PSOE), υπογράμμισε ότι η κατάσταση στη Γάζα «εκθέτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει συλλογικά και να μιλήσει με μία φωνή, την ώρα που οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε ευρωπαϊκές πόλεις και 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός».

Ήδη από τον περασμένο μήνα, σε συνέντευξή της στο Politico, είχε αφήσει σαφείς αιχμές λέγοντας πως «αν δεν είναι γενοκτονία, μοιάζει πάρα πολύ με τον ορισμό της λέξης».

Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφευγε να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία», περιοριζόμενη σε καταδίκες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε εκκλήσεις για σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι ευρωβουλευτές και πολιτικές ομάδες έχουν υιοθετήσει τον χαρακτηρισμό για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Η δήλωση της Ριβέρα προκάλεσε οξύτατη αντίδραση από το Ισραήλ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τα σχόλια «ανυπόστατα και απαράδεκτα», κατηγορώντας την ότι έγινε «φερέφωνο της προπαγάνδας της Χαμάς». Παράλληλα, σημείωσε ότι «αντί να επαναλαμβάνει μύθους περί γενοκτονίας, η Ριβέρα θα όφειλε να ζητήσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς ώστε να τελειώσει ο πόλεμος».

Στην τοποθέτησή της, η αντιπρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αγνοεί την πραγματικότητα όταν «σχεδόν 23 μήνες πολέμου έχουν ισοπεδώσει μεγάλο μέρος της Γάζας και τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για λιμό».

Η συζήτηση γύρω από τον όρο «γενοκτονία» αποκτά όλο και μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς με βάση τη σύμβαση του ΟΗΕ -η οποία έχει κυρωθεί και από την Ελλάδα- πρόκειται για ενέργειες που στοχεύουν στην καταστροφή, εν όλω ή εν μέρει, μιας εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας.