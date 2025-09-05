Γάζα: Κατέρρευσε σαν «πύργος από τραπουλόχαρτα» ένα από τα ψηλότερα κτίρια μετά από επίθεση

Μεγάλη ισραηλινή επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή (5/9) σε πολυώροφο κτίριο σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης της Γάζας. Ένα από τα ψηλότερα κτίρια της Γάζας κατέρρευσε σαν «πύργος από τραπουλόχαρτα».

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας τόνισε ότι οι επιθέσεις σε πολυώροφα κτίρια αποτελούν πολιτική αναγκαστικής εκτόπισης. «Ολόκληρες οικογένειες μένουν στο δρόμο χωρίς καταφύγιο και χωρίς ασφαλή μέρη για να πάνε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η καταστροφή στερεί από τους Παλαιστινίους το «δικαίωμά τους να επιβιώσουν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια».

Η επίθεση στο πολυώροφο κτίριο δείχνει ότι το Ισραήλ εντείνει όλο και περισσότερο τις επιχειρήσεις του εντός του αστικού ιστού. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να ανατινάζει ψηλά κτίρια, αυξάνοντας τον κίνδυνο για περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους στην ασφυκτικά γεμάτη και πληγείσα από την πείνα πόλη.

The moment Israeli fighter jets showered the Mushtaha Tower in Gaza City with missiles this afternoon, reducing it to rubble and displacing hundreds of its residents as well as many others who had sought refuge nearby. pic.twitter.com/6d1Ip3FU1X — Quds News Network (@QudsNen) September 5, 2025

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει αμέσως για να σταματήσει αυτό που χαρακτήρισε ως «οργανωμένο έγκλημα». «Πόσο καιρό θα παραμείνουν οι πολίτες χωρίς ασφαλές μέρος σε αυτόν τον κόσμο;»

Από την πλευρά του το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η επίθεση στο εν λόγω κτίριο έγινε γιατί χρησιμοποιείται από την Χαμάς. «Στο εσωτερικό του κτηρίου, η Χαμάς εγκατέστησε υποδομές προκειμένου να ετοιμάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ισραηλινού στρατού στην περιοχή», ανακοίνωσε ο στρατός.

Ποιο ήταν το πολυώροφο κτίριο

Η στιγμή που πολυώροφο κτίριο στη Γάζα δέχεται επίθεση και καταρρέει. Πηγή: Reuters

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στον «Πύργο Μουστάχα», ένα κτίριο 12 ορόφων, που είναι από τα ψηλότερα στην πόλη της Γάζας.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές καταστροφές, καθώς επίσης τραυματίστηκαν αρκετοί άμαχοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ Σίφα.