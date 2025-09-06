Προ των πυλών η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα - Ο στρατός καλεί τους κατοίκους να εκκενώσουν περιοχές

Τη μεγάλη χερσαία επίθεση ετοιμάζεται να ξεκινήσει το Ισραήλ εναντίον της Γάζας με τον στρατό να καλεί τους κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα να απομακρυνθούν προς μια «ανθρωπιστική ζώνη» που κήρυξε η οποία βρίσκεται νοτιότερα.

«Από τώρα, και με στόχο να διευκολυνθεί η αποχώρηση κατοίκων από την πόλη, κηρύσσουμε την (παραλιακή) ζώνη του Αλ Μαουάσι (στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας) ως ανθρωπιστική ζώνη»", αναφέρεται σε μήνυμα στα αραβικά «προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας και σε όλους όσοι βρίσκονται εκεί», το οποίο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Αβιτσάι Αντραΐ, τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό.

«Επωφεληθείτε της ευκαιρίας για να μετακινηθείτε χωρίς καθυστέρηση προς την ανθρωπιστική ζώνη και να συναντήσετε τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ήδη μεταβεί εκεί», προστίθεται στο κείμενο αυτό, ενώ ο ΟΗΕ υπολογίζει σε περίπου ένα εκατομμύριο τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή της πόλης της Γάζας και προειδοποιεί κατά μιας «καταστροφής» στην περίπτωση επέκτασης των ισραηλινών επιχειρήσεων σε αυτήν.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι η ανθρωπιστική ζώνη στην περιοχή Αλ Μαουάσι της Χαν Γιούνις θα περιλαμβάνει υποδομές, όπως νοσοκομεία εκστρατείας, αγωγοί νερού, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, και προμήθειες τροφίμων.

Το Ισραήλ γκρέμισε τον Πύργο Μουσταχά

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια ενός βομβαρδισμού την Παρασκευή 05/09, το Ισραήλ κατάφερε να χτυπήσει το υψηλότερο κτίριο στη Γάζα, γνωστό και ως «Πύργο Μουσταχά».

Όπως φάνηκε σε εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, το κτίριο κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά σαν χάρτινος πύργος από τραπουλόχαρτα.

Η επίθεση στο πολυώροφο κτίριο δείχνει ότι το Ισραήλ εντείνει όλο και περισσότερο τις επιχειρήσεις του εντός του αστικού ιστού. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να ανατινάζει ψηλά κτίρια, αυξάνοντας τον κίνδυνο για περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους στην ασφυκτικά γεμάτη και πληγείσα από την πείνα πόλη.