Ισραηλινός στρατός: Ελέγχουμε το 40% της πόλης της Γάζας

Ο εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε ότι οι IDF ελέγχουν «το 40% της πόλης της Γάζας».

Λόγω των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού, χιλιάδες είναι οι Παλαιστίνιοι που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Ωστόσο, πολλοί παραμένουν στην ισοπεδωμένη πόλη αψηφώντας τις εντολές των IDF.

Η Ουμ Ναντέρ, μητέρα πέντε παιδιών, δηλώνει στο πρακτορείο Reuters: «Αυτήν τη φορά δεν φεύγω από το σπίτι μου. Θέλω να πεθάνω εδώ. Δεν έχει σημασία αν φύγουμε ή μείνουμε. Δεκάδες χιλιάδες από αυτούς οι οποίοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σκοτώθηκαν επίσης από το Ισραήλ…».

Όπως επισημαίνει το Reuters, οι υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα κάνουν λόγο τουλάχιστον 53 νεκρούς ανθρώπους την Πέμπτη λόγω των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι περισσότεροι από τους νεκρούς πέθαναν στην πόλη της Γάζας, όπου ο στρατός του Ισραήλ προελαύνει προς το κεντρικό τμήμα της.

«Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε τη Χαμάς»

«Εξακολουθούμε να πλήττουμε τις υποδομές της Χαμάς. Μέχρι σήμερα, έχουμε καταλάβει το 40% της πόλης της Γάζας», είπε ο ταξίαρχος Ντεφρίν σε συνέντευξη Τύπου, προαναγγέλλοντας πως οι IDF θα εντείνουν τις επιχειρήσεις τους τις επόμενες ημέρες. «Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε τη Χαμάς παντού» μέχρι την τελική νίκη και την επιστροφή όλων των ομήρων, τόνισε.

Η επίθεση του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, αφού η κυβέρνηση Νετανιάχου αψήφησε τη διεθνή κατακραυγή καθώς και τις ενστάσεις από πολιτικούς και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς στο Ισραήλ.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, που είχε προκαλέσει τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά 25 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Έκτοτε, περισσότεροι από 63.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.