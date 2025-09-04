Ισραηλινή αλυσίδα μόδας κάνει εκστρατεία για τον λιμό στη Γάζα

Μια ισραηλινή αλυσίδα μόδας προχώρησε σε μια πρωτοφανή διαμαρτυρία, την πρώτη στο είδος της, κάνοντας εκστρατεία προκειμένου να επιστήσει την προσοχή στον λιμό στη Γάζα.

Η εταιρεία έκανε αναρτήσεις στα αγγλικά, τα αραβικά και τα εβραϊκά, με ανθρώπους ντυμένους στα μαύρα να κρατούν άδειες κατσαρόλες. Οι λεζάντες γράφουν «Αντισταθείτε στον Λιμό».

«Φωνάζει» για όσους δεν μπορούν

«Σε απόσταση ελάχιστων χιλιομέτρων άνθρωποι λιμοκτονούν», έγραψε χαρακτηριστικά η γνωστή αλυσίδα μόδας.

Η εταιρεία δήλωσε ότι ένιωσε την επείγουσα ανάγκη «να φωνάξει εκ μέρους όλων όσων δεν μπορούν να φωνάξουν». «Απαιτούμε να τερματιστεί ο λιμός στη Γάζα – και για τους ομήρους», πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε η διευθύντρια της αλυσίδας, η Ρόμι Καμίνερ Γκολντφάινερ, στην Jerusalem Post: «Φτιάχνουμε ρούχα για γυναίκες και πιστεύουμε ότι η μόδα είναι επίσης ένα πολιτικό πράγμα, όπως το φαγητό, όπως οτιδήποτε στον πολιτισμό».

Η πρωτοβουλία της αλυσίδας συγκέντρωσε τόσο επιδοκιμασίες όσο και αντιδράσεις.

«Οι μόνοι που λιμοκτονούν στη Γάζα είναι οι όμηροί μας», ήταν ορισμένες από αυτές.

Έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα στις 22 Αυγούστου το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) ανέφερε ότι σχεδόν 514.000 άνθρωποι –σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Γάζας— είναι αντιμέτωπο με συνθήκες λιμού στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ έχει επανειλημμένα απορρίψει τα στοιχεία, αποκαλώντας τα ψευδή και μεροληπτικά υπέρ της Χαμάς.