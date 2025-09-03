Χαμάς: Θα παραδώσουμε τους ομήρους εάν τερματιστεί ο πόλεμος - «Όχι» από τον Νετανιάχου

Ενώ το Ισραήλ ετοιμάζεται να εισβάλει στη Γάζα, η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς σε ανακοίνωσή της σημείωσε ότι αναμένει την τελική απάντηση στην πρόταση για κατάπαυσης του πυρός που αποδέχτηκαν πριν από δύο εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, τονίζει ότι είναι έτοιμη «να συνάψει μια συνολική συμφωνία στην οποία όλοι οι όμηροι που κρατούνται θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα να επιστρέψουν στη Γάζα Παλαιστίνιου που βρίσκονται στις Ισραηλινές φυλακές.

«Αυτή η συμφωνία θα τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, θα οδηγήσει στην αποχώρηση όλων των δυνάμεων κατοχής από ολόκληρο τον θύλακα, θα ανοίξει τα συνοριακά περάσματα για να επιτραπεί η είσοδος όλων των απαραίτητων αγαθών και θα ξεκινήσει η διαδικασία ανοικοδόμησης», συνεχίζει η Χαμάς.

Παράλληλα, η οργάνωση τονίζει ότι είναι έτοιμη να σχηματίσει «μια ανεξάρτητη εθνική διοίκηση τεχνοκρατών» για να διοικήσει τον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα αποδεχτεί μια τέτοια συμφωνία μόνο εάν η Χαμάς παραδοθεί και αφοπλιστεί.

Ο Νετανιάχου απορρίπτει την ετοιμότητα της Χαμάς

Απαντώντας στη δήλωση, το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου την χαρακτηρίζει «διαστρέβλωση από τη Χαμάς, που δεν περιέχει τίποτα νέο».

Το Ισραήλ συνεχίζει τονίζοντας ότι ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί αμέσως εάν πληρούνται πέντε προϋποθέσεις: η απελευθέρωση όλων των ομήρων, ο αφοπλισμός της Χαμάς, η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, ο ισραηλινός έλεγχος ασφαλείας στη Γάζα και «η εγκαθίδρυση μιας εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης που δεν κατηχεί την τρομοκρατία, δεν εξαπολύει τρομοκρατία και δεν απειλεί το Ισραήλ».

«Μόνο αυτοί οι όροι θα εμποδίσουν τη Χαμάς να επανεξοπλιστεί και να επαναλάβει τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά, όπως έχει δεσμευτεί ανοιχτά να κάνει», αναφέρει το γραφείο του Νετανιάχου.

Κατς: Παραδοθείτε ή δείτε την πόλη της Γάζας να καταστρέφεται

Ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς προειδοποίησε ότι η Χαμάς σύντομα θα αντιμετωπίσει μια δύσκολη επιλογή: είτε να αποδεχτεί τους όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου — συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης όλων των ομήρων και του αφοπλισμού — είτε να δει την πόλη της Γάζας «να γίνεται σαν τη Ράφα και την Μπέιτ Χανούν»

Μάλιστα την κατηγόρησε ότι συνεχίζει να «εξαπατά και να λέει κενά λόγια».