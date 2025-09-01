Ισραήλ: Κηδεύτηκαν δυο όμηροι που εντοπίστηκαν νεκροί στη Γάζα - Ξεχειλίζει η οργή από συγγενείς

Σε κλίμα απόλυτου θρήνου τελέστηκαν οι κηδείες δυο ισραηλινών ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 και οδηγήθηκαν στη Γάζα.

Μέλη του Ισραηλινού στρατού εντόπισαν και στη συνέχεια ταυτοποίησαν τις σορούς των δυο άτυχων ανδρών. Πρόκειται για τον 55χρονο Ιλάν Βάις και τον 28χρονο Ιντάν Στίβι.

Ο Ιντάν Στίβι, φοιτητής ο οποίος συμμετείχε ως εθελοντής φωτογράφος στο μουσικό φεστιβάλ Nova όπου μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν επίθεση, κηδεύτηκε στην κοινότητα Κφαρ Μάας, στο κεντρικό Ισραήλ. Σου ζητώ «να με συγχωρήσεις που δεν μπόρεσα να σε προστατεύσω», είπε η μητέρα του, Νταλίτ, μπροστά από το φέρετρο που ήταν τυλιγμένο με μια ισραηλινή σημαία. Επί σχεδόν έναν χρόνο, η οικογένειά του έτρεφε ελπίδες πως ήταν ζωντανός, προτού ενημερωθεί από τις ισραηλινές αρχές ότι είχε βρει τον θάνατο.

Ο φοιτητής είχε επιχειρήσει να διαφύγει από το σημείο της επίθεσης μαζί με δύο τραυματίες, αλλά έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο προσέκρουσε σε δέντρο. Αργότερα, το όχημα βρέθηκε γαζωμένο από σφαίρες.

Ο Ιλάν Βάις κηδεύτηκε στο κιμπούτς Μπεερί (νότια), το οποίο είχε προσπαθήσει να υπερασπιστεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Η σύζυγός του Σίρι και η κόρη τους Νόγκα είχαν επίσης απαχθεί από τη Χαμάς, όμως αφέθηκαν ελεύθερες κατά την πρώτη εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2023.

Συνολικά, η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς είχε απαγάγει 251 ανθρώπους στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σήμερα, υπολογίζεται ότι 47 παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας ωστόσο στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι τουλάχιστον 25 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οργή στους συγγενείς ομήρων

Πάντως, οι συγγενείς των ομήρων που παραμένουν ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακα απειλούν ευθέως πλέον τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για την αργοπορία των διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς.

Η μητέρα ενός ομήρου απείλησε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι θα ασκήσει εις βάρος του δίωξη για «δολοφονία» αν ο γιος της δεν απελευθερωθεί ζωντανός.

«Νετάνιαχου, αν ο Ματάν μου επιστρέψει σε σάκο πτωμάτων (...), θα φροντίσω προσωπικά ότι θα κατηγορηθείς για φόνο», είπε η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, ηγετική φυσιογνωμία του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, μιλώντας στο Τελ Αβίβ, πριν από μια συγκέντρωση για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

«Αν ο Νετανιάχου επιλέξει να καταλάβει τη Λωρίδα της Γάζας αντί να αποδεχτεί την προτεινόμενη συμφωνία εκεχειρίας, αυτό θα ισοδυναμεί με την εκτέλεση των ομήρων μας και των αγαπημένων μας στρατιωτών», πρόσθεσε η Ζανγκάουκερ μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το υπουργείο Άμυνας.