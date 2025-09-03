Ισραήλ: Ο υπουργός Οικονομικών σχεδιάζει χάρτες προσάρτησης της Δυτικής Όχθης

Στην κατάρτιση των χαρτών για την προσάρτηση εδαφών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη προχώρησε ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμοτρίτς. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν έχει την υποστήριξη του πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, σε συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ, ο Σμοτρίτς στάθηκε μπροστά από έναν χάρτη που υποδείκνυε την πιθανή προσάρτηση του μεγαλύτερου μέρους της Δυτικής Όχθης, με εξαίρεση έξι μεγάλες παλαιστινιακές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ραμάλα και η Ναμπλούς.

Ο Σμοτρίτς δήλωσε ότι επιθυμεί να τεθεί υπό ισραηλινή κυριαρχία «το μέγιστο έδαφος και ο ελάχιστος (παλαιστινιακός) πληθυσμός», προτρέποντας τον Νετανιάχου να αποδεχθεί το σχέδιό του, το οποίο καταρτίζεται από μια υπηρεσία υπό την εποπτεία του Σμοτρίτς στο Υπουργείο Άμυνας.

«Να φύγει για πάντα από την ατζέντα η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»

«Ήρθε η ώρα να εφαρμόσουμε την ισραηλινή κυριαρχία στην Ιουδαία και τη Σαμάρια, να αφαιρέσουμε μια για πάντα από την ατζέντα την ιδέα της διαίρεσης της μικρής μας γης και της ίδρυσης ενός κράτους τρομοκρατίας στο κέντρο της», είπε, χρησιμοποιώντας βιβλικά ονόματα που χρησιμοποιούνται ευρέως στο Ισραήλ και το διοικητικό όνομα που χρησιμοποιεί το κράτος για να περιγράψει την περιοχή.

«Ποιος μπορεί να υπερασπιστεί ένα κράτος με τόσο μικρό στρατηγικό βάθος; Και γι' αυτό ο στόχος της κυριαρχίας είναι να αφαιρεθεί μια για πάντα η ιδέα της δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους από την ατζέντα. Και αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή (της κυριαρχίας) σε όλο το έδαφος, εκτός από τα κέντρα του αραβικού πληθυσμού. Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να τους αφήσω να απολαύσουν ό,τι έχει να προσφέρει το κράτος του Ισραήλ», δήλωσε.

Ο Σμοτρίτς, ηγέτης των εποίκων, ζητά εδώ και καιρό την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, η οποία συγκαταλέγεται στα εδάφη που διεκδικούν οι Παλαιστίνιοι για ένα μελλοντικό ανεξάρτητο κράτος.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε αμέσως την Τετάρτη σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τη θέση του πρωθυπουργού επί του θέματος.

Ωστόσο, η προοπτική οποιωνδήποτε συγκεκριμένων μέτρων από την κυβέρνηση Νετανιάχου, τα οποία πιθανότατα θα συνεπάγονταν μια μακρά νομοθετική διαδικασία, δεν είναι σαφής.

«Κόκκινη γραμμή»

Οποιοδήποτε βήμα προς την κατεύθυνση της προσάρτησης θα προκαλούσε πιθανότατα ευρεία καταδίκη από τις αραβικές και δυτικές χώρες. Δεν είναι σαφής η θέση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επί του θέματος.

Μετά τις δηλώσεις του Σμοτρίτς, ένας αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ θα αποτελούσε «κόκκινη γραμμή» για τα ΗΑΕ, τα οποία καθιέρωσαν επίσημες σχέσεις με το Ισραήλ το 2020 στο πλαίσιο συμφωνιών που μεσολάβησε η Αμερική.

Ένας εκπρόσωπος του Παλαιστίνιου Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε τη Δευτέρα ότι «οποιαδήποτε προσάρτηση ή δραστηριότητα εποικισμού από το Ισραήλ είναι παράνομη, καταδικαστέα και απαράδεκτη».

Το Ισραήλ, το οποίο αντιμετωπίζει αυξανόμενη διεθνή κριτική για τον πόλεμο στη Γάζα, έχει εξοργιστεί από τις δεσμεύσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά να αναγνωρίσουν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Το Reuters ανέφερε την Κυριακή ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως πιθανή απάντηση σε αυτές τις δεσμεύσεις.

Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε το 2024 ότι η κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης, από το Ισραήλ και οι οικισμοί του εκεί είναι παράνομοι και πρέπει να τερματιστούν το συντομότερο δυνατό.