Ισραήλ: «Όχι» στο σχέδιο εποικισμού της Δυτικής Όχθης λένε οι ΥΠΕΞ 25 χωρών - Μεταξύ τους η Ελλάδα

Σε κατηγορηματική καταδίκη του σχεδίου της ισραηλινής κυβέρνησης για τον εποικισμό της Δυτικής Όχθης, προχωρούν οι υπουργοί Εξωτερικών 25 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, μαζί με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλλας.

«Η απόφαση της Ισραηλινής Επιτροπής Ανώτερου Σχεδιασμού να εγκρίνει σχέδια για την κατασκευή οικισμών στην περιοχή E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, είναι απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύτηκε και στον ιστότοπο του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι υπουργοί Εξωτερικών ζητούν την άμεση αναίρεση αυτής της απόφασης από την κυβέρνηση του Ισραήλ, ενώ δηλώνουν ότι δεν αποφέρει κανένα όφελος στον ισραηλινό λαό».

«Αντίθετα, κινδυνεύει να υπονομεύσει την ασφάλεια και τροφοδοτεί περαιτέρω βία και αστάθεια, απομακρύνοντάς μας από την ειρήνη», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Την κοινή δήλωση υπογράφουν οι υπουργοί Εξωτερικών Αυστραλίας, Βελγίου, Καναδά, Κύπρου, Δανίας, Εσθονίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Ελλάδας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Ολλανδίας, Νορβηγίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Σλοβενίας, Ισπανίας, Σουηδίας και Ηνωμένου Βασιλείου, μαζί με την αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Κάγια Κάλλας.

Η κοινή δήλωση των ΥΠΕΞ 25 χωρών για τη Γάζα

«Η απόφαση της Ισραηλινής Επιτροπής Ανώτερου Σχεδιασμού να εγκρίνει σχέδια για την κατασκευή οικισμών στην περιοχή E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, είναι απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Καταδικάζουμε αυτήν την απόφαση και ζητούμε την άμεση αναίρεσή της, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.

Ο Υπουργός Σμότριτς λέει ότι αυτό το σχέδιο θα καταστήσει αδύνατη μια λύση δύο κρατών διαιρώντας οποιοδήποτε παλαιστινιακό κράτος και περιορίζοντας την πρόσβαση των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ. Αυτό δεν αποφέρει κανένα όφελος στον ισραηλινό λαό.

Αντίθετα, κινδυνεύει να υπονομεύσει την ασφάλεια και τροφοδοτεί περαιτέρω βία και αστάθεια, απομακρύνοντάς μας από την ειρήνη.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ακόμα την ευκαιρία να σταματήσει την περαιτέρω εξέλιξη του σχεδίου E1. Τους ενθαρρύνουμε να αποσύρουν επειγόντως αυτό το σχέδιο.

Η μονομερής δράση της ισραηλινής κυβέρνησης υπονομεύει τη συλλογική μας επιθυμία για ασφάλεια και ευημερία στη Μέση Ανατολή. Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει την κατασκευή οικισμών σύμφωνα με το ψήφισμα 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να άρει τους περιορισμούς της στα οικονομικά της Παλαιστινιακής Αρχής».