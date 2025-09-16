Η ΕΕ ετοιμάζει δασμούς στα ισραηλινά προϊόντα – Στο στόχαστρο το εμπόριο δισεκατομμυρίων

Το εμπόριο ΕΕ – Ισραήλ εκτινάχθηκε στα 42,6 δισ. ευρώ το 2024, με το 37% να απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση, όπως επιβεβαίωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.



«Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό και η προνομιακή μεταχείριση αφορά πάνω από το ένα τρίτο του εμπορίου. Άρα, το κόστος για το Ισραήλ θα είναι υψηλό», τόνισε η Κάλας μιλώντας στο Euronews.



Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε προαναγγείλει την πρόθεση της Επιτροπής να στοχεύσει το ισραηλινό εμπόριο στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης. Οι προτάσεις αναμένεται να εγκριθούν επίσημα την Τετάρτη, ωστόσο το θέμα παραμένει πολιτικά καυτό.

Για να περάσουν τα μέτρα, απαιτείται ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, κάτι που σημαίνει πως τουλάχιστον μία μεγάλη χώρα – Γερμανία ή Ιταλία – πρέπει να πει το “ναι”. Μέχρι στιγμής, όμως, και οι δύο έχουν μπλοκάρει κάθε ευρωπαϊκή απόφαση που θα ασκούσε πίεση στο Ισραήλ.



Η Κάλας ξεκαθάρισε: «Αν αναγνωρίζουμε όλοι ότι η κατάσταση στη Γάζα είναι ανυπόφορη, τότε πρέπει να αποφασίσουμε τι κάνουμε. Αν δεν στηρίζετε αυτά τα μέτρα, φέρτε εναλλακτικές λύσεις»