«Ρατσιστικό» και «απάνθρωπο» το μεταναστευτικό νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον Δημήτρη Κουτσούμπα

Για «ρατσιστικό», «επαίσχυντο», «απάνθρωπο» και «βαθιά ταξικό» νομοσχέδιο έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επιτιθέμενος με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για την αυστηροποίηση των μεταναστευτικών διατάξεων με τη νομοθετική πρωτοβουλία Πλεύρη.



«Οι φυλακίσεις και οι απελάσεις ξεριζωμένων ανθρώπων είναι αυταρχισμός, είναι άσκηση τρομοκρατίας. Είναι βαρβαρότητα η φυλάκιση ανθρώπων που δεν έχουν κάνει κανένα κακό. Θα γεμίσετε τη χώρα φυλακές», υποστήριξε μιλώντας από το βήμα, κατηγορώντας την ΝΔ ότι υπηρετεί εσωτερικές πολιτικές ανάγκες προκειμένου να «χαϊδέψει το ακροδεξιό ακροατήριο» και να διαμορφώσει βολική ατζέντα.



Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ επιτέθηκε στην κυβέρνηση και με το βλέμμα στραμμένο στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ καταγγέλλοντας πως θα επιστραφεί στο λαό ένα μικρό κλάσμα από τα κλοπιμαία της φοροληστείας.



Όσο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ζήτησε να επιστραφούν οι παράνομες επιδοτήσεις καθώς και να πληρωθούν τα πρόστιμα από όσους παρανόμησαν κι όχι από το λαό.