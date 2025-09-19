Ο Μητσοτάκης αποφασίζει για την αναστολή στις αιτήσεις ασύλου

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η απόφαση για την επέκταση ή μη της απόφασης για την τρίμηνη αναστολή αιτήσεων ασύλου, που ενεργοποιήθηκε αρχές του περασμένου Ιουλίου και εκπνέει στις 9 Οκτωβρίου με στόχο την αντιμετώπιση των ιδιαιτέρως αυξημένων ροών από τη Λιβύη προς τη Γαύδο και την Κρήτη, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το flash.gr.

Στην κυβέρνηση σταθμίζουν όλα τα δεδομένα και τις παραμέτρους μίας σύνθετης είναι η αλήθεια άσκησης. Από τη μία είναι σαφές ότι όσο η Αθήνα δεν γνωστοποιεί τις προθέσεις της, τα κυκλώματα των διακινητών ποντάρουν ότι μετά τις 10 Οκτωβρίου το πεδίο θα είναι ευνοικότερο. Επίσης, για ακόμη ενάμιση μήνα οι καιρικές συνθήκες φαίνεται πως θα είναι σύμμαχος για όλους όσοι επιχειρήσουν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα μας.

Στον αντίποδα, η μεγάλη μάζα όσων κατευθύνονται προς τη χώρα μας είναι πλέον Σουδανοί, οι οποίοι ως γνωστόν προέρχονται από εμπόλεμη ζώνη και έχουν αρκετές πιθανότητα να τους δοθεί άσυλο, γεγονός, που καθιστά νομικά οριακό το μέτρο της αναστολής αιτήσεων ασύλου. Στην τελευταία συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ενημέρωσε το όργανο για την αιφνίδια αύξηση των αφίξεων τα τελευταία 24ώρα με την Αθήνα να τηρεί προς το παρόν στάση αναμονής, προκειμένου να αποσαφηνισθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες κατά πόσο το φαινόμενο της προηγούμενης εβδομάδος ήταν συγκυριακό, ή εάν εντάσσεται σε μία προσπάθεια εργαλειοποίησης της παράνομης μετανάστευσης από την πλευρά της Λιβύης.

Πάντως ο σχεδιασμός της κυβέρνησης προβλέπει πως ως το τέλος της εβδομάδος αναμένεται να έχει μεταφερθεί το σύνολο των σχεδόν 1400 παράνομων μεταναστών προς κλειστές δομές της ενδοχώρας, όπως επισημαίνει στο flash.gr αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος. Μάλιστα, το Υπουργείο συγκεντρώνει τους Σουδανούς στη δομή της Μαλακάσας, ενώ οι πιο…θορυβώδεις Αιγύπτιοι μεταφέρονται στην αντίστοιχη της Σιντίκης Σερρών.