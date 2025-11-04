Ηλιούπολη: «Λουκέτο» σε 6 σχολεία και το κολυμβητήριο λόγω μεγάλης βλάβης στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ

Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε στο δίκτυο υδροδότησης της ΕΥΔΑΠ, έχει αφήσει χωρίς νερό μεγάλη περιοχή της Ηλιούπολης, ενώ μπήκε «λουκέτο» σε 6 σχολεία, έναν βρεφονηπιακό σταθμό, καθώς και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της πόλης.

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου 2025, ενώ τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα, καθώς η βλάβη στο δίκτυο υδροδότησης προκάλεσε σοβαρό πρόβλημα και σε στύλο της ΔΕΗ, ο οποίος έχει πάρει κλίση, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό μέρος της περιοχής να μείνει και χωρίς ρεύμα.



Από αργά το βράδυ έως τα ξημερώματα, ο Δήμαρχος της πόλης Στάθης Ψυρρόπουλος ήταν παρών στο σημείο και επέβλεπε τις εργασίες, για τις οποίες συνεργάζονται ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ και τεχνικά συνεργεία του Δήμου, ώστε να υπάρξει άμεση αποκατάσταση, όπως αναφέρει το ilioupolinews.



Ποια σχολεία είναι κλειστά



Από αργά το βράδυ της Δευτέρας, καθώς και το πρωί της Τρίτης (04/11) οι γονείς και κηδεμόνες έλαβαν ενημέρωση μέσω mail από τις διευθύνσεις των σχολείων που η λειτουργία τους ανεστάλη, τουλάχιστον για την Τρίτη.



Κλειστά παραμένουν το 8ο και το 17ο Δημοτικό Σχολείο, το 2ο Γυμνάσιο, το 8ο και το 21ο Νηπιαγωγείο και του Ι’ Παράρτημα Αγωγής, με τον Δήμο να ανακοινώνει την προσωρινή παύση της λειτουργίας τους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς η υδροδότηση έχει διακοπεί.



Στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης τα μαθήματα γίνονται μέσω Webex.

Παράλληλα, χωρίς νερό παραμένει και το κολυμβητήριο, το οποίο συνορεύει με το 8ο και το 17ο δημοτικά σχολεία, ενώ μεγάλο μέρος των σπιτιών γύρω από την περιοχή παραμένει χωρίς νερό λόγω της βλάβης.