Μινεσότα: «Εμμονικός με την εκτέλεση παιδιών» ο 23χρονος μακελάρης - Τραυματίστηκε ομογενής μαθήτρια

Εμμονική φιγούρα που έτρεφε μίσος απέναντι σε παιδιά παρουσιάζουν οι Αρχές της Μινεάπολη τον δράστη του μακελειού σε εκκλησία όπου στεγαζόταν σχολείο με δεκάδες μαθητές την Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν, σκότωσε δύο παιδιά και τραυμάτισε άλλα 18, δεν φαίνεται να είχε κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Οχάρα. «Ο δράστης φάνηκε να μας μισεί όλους. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ήθελε να σκοτώσει παιδιά» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας της Μινεσότα, Τζόζεφ Τόμσον, δήλωσε ότι «ο δράστης εξέφρασε μίσος προς πολλές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της εβραϊκής κοινότητας και προς τον Πρόεδρο Τραμπ».

Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη

Οι αξιωματούχοι έχουν δώσει στη δημοσιότητα λίγες λεπτομέρειες μέχρι στιγμής σχετικά με το ιστορικό του υπόπτου, αλλά λένε ότι ο Γουέστμαν φοιτούσε στο παρελθόν στο σχολείο της εκκλησίας ενώ η μητέρα του φέρεται να εργαζόταν στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Ο 23χρονος πιστεύεται ότι πλησίασε την πλευρά της εκκλησίας του Ευαγγελισμού, η οποία στεγάζει επίσης ένα σχολείο, και πυροβόλησε δεκάδες φορές μέσα από τα παράθυρα χρησιμοποιώντας τρία πυροβόλα όπλα. Η αστυνομία εντόπισε επίσης στο σημείο και μια βόμβα καπνού.

Ο δράστης, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε λίγη ώρα μετά το μακελειό, άφησε ένα σημείωμα όπως αποκάλυψαν οι αστυνομικοί ωστόσο πρόσθεσαν ότι το οριστικό κίνητρο μπορεί να μην γίνει ποτέ γνωστό. «Όσα ανέφερε ο δράστης στο σημείωμα είναι φρικτά και αποτρόπαια και δεν θα τα αναφέρω», ξεκαθάρισε ο Τόμσον.

8 και 10 ετών τα θύματα

Θύματα της τραγωδίας είναι ο 8χρονος Φλέτσερ Μέρκελ και η Χάρπερ Μόισκι, 10 ετών. «Χθες, ένας δειλός αποφάσισε να μας πάρει τον οκτάχρονο γιο μας, τον Φλέτσερ» , δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πατέρας του, Τζέσι Μέρκελ. «Ο Φλέτσερ αγαπούσε την οικογένειά του, τους φίλους του, το ψάρεμα, το μαγείρεμα και κάθε άθλημα που του επιτρεπόταν να παίζει», είπε. «Δώστε στα παιδιά σας μια επιπλέον αγκαλιά και ένα φιλί σήμερα. Σε αγαπάμε, Φλέτσερ. Θα είσαι πάντα μαζί μας», συνέχισε.

Οι γονείς της Χάρπερ Μόισκι, Μάικλ και Τζάκι Φλάβιν, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι η κόρη τους «ήταν μια λαμπερή, χαρούμενη 10χρονη, της οποίας το γέλιο, η καλοσύνη και το πνεύμα άγγιξαν όλους όσους τη γνώριζαν». «Ως οικογένεια, είμαστε συντετριμμένοι και οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν το βάθος του πόνου μας», δήλωσαν, προσθέτοντας ότι ελπίζουν ότι «η μνήμη της θα τροφοδοτήσει τη δράση για να σταματήσει η ένοπλη βία στις ΗΠΑ. Καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε ποτέ να υπομείνει τέτοιο πόνο... Η αλλαγή είναι δυνατή και απαραίτητη - ώστε η ιστορία της Χάρπερ να μην γίνει άλλη μια σε μια μακρά σειρά τραγωδιών».

Σε κρίσιμη κατάσταση η ελληνικής καταγωγής μαθήτρια Σοφία Φόρτσα

Μεταξύ των τραυματισμένων ανήλικων μαθητών βρίσκεται και ένα κορίτσι ελληνικής καταγωγής. Η Σοφία Φόρτσα βρισκόταν εντός του εκπαιδευτικού ιδρύματος μαζί με τον αδελφό της όταν ο 23χρονος πραγματοποίησε την επίθεση.

«Η μητέρα της, νοσοκόμα Παιδιατρικής Εντατικής Θεραπείας, έφτασε στη δουλειά για να βοηθήσει κατά τη διάρκεια της τραγωδίας, προτού μάθει ότι το σχολείο των παιδιών της δέχτηκε επίθεση και ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί σοβαρά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα του GoFundMe που αναφέρει τον πατέρα της Φόρτσας, Τόμας, ως διοργανωτή.

«Η Σοφία πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ», προσθέτει η ανακοίνωση. «Έχει ήδη υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και η ιατρική ομάδα κάνει ό,τι μπορεί για να τη σταθεροποιήσει. Ο δρόμος της μπροστά θα είναι μακρύς, αβέβαιος και απίστευτα δύσκολος — αλλά είναι δυνατή και δεν είναι μόνη».

«Πέρασα ένα μεγάλο μέρος της ημέρας με την οικογένεια της Σοφίας στο Ιατρικό Κέντρο της Κομητείας Χένεπιν, όπου η Σοφία υποβλήθηκε αμέσως σε χειρουργική επέμβαση, καθώς ήταν ένα από τα θύματα των πυροβολισμών που είχε τραυματιστεί σοβαρά», έγραψε στο Facebook την Τετάρτη ο ιερέας της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας της Αγίας Μαρίας στη Μινεάπολη, Τίμοθι Σας. «Προσευχηθήκαμε και παρηγορήσαμε ο ένας τον άλλον όλη την ημέρα» κατέληξε.

Ο μικρότερος αδερφός της Σοφίας δεν τραυματίστηκε σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την οικογένεια της ανήλικης.