Απίστευτο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας απειλούσε με καραμπίνα ανήλικους

Ο άνδρας κατευθύνθηκε με την καραμπίνα προς τους ανήλικους, επειδή έκαναν φασαρία.

Φωτο αρχείου: Intime
Φωτο αρχείου: Intime
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με έναν άνδρα να φτάνει να απειλεί παρέα ανηλίκων με καραμπίνα επειδή... έκαναν φασαρία.

Το περιστατικό ήρθε στο φως χάρη σε καταγγελία των κατοίκων.

Κρατώντας την καραμπίνα, ο άνδρας περπατούσε στο δρόμο της Σταυρούπολης κατευθυνόμενος προς το πάρκο και φώναζε: «έλα εδώ, έλα».

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν στον STAR κάτοικοι που έβγαλαν βίντεο με το συγκεκριμένο περιστατικό, στο στόχαστρο του άνδρα ήταν ανήλικοι που είχαν μαζευτεί στο σημείο και τον ενόχλησαν με τις φωνές τους.

