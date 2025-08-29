Τουρκία: Εκτέλεσαν εν ψυχρώ πρώην πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας σε καφετέρια - Εικόνες σοκ

Συγκλονισμένη είναι η Τουρκία από την εν ψυχρώ δολοφονία του πρώην προέδρου του αθλητικού συλλόγου Alemdağ, Τουντσάι Μερίτς, την ώρα που εκείνος βρισκόταν σε καφετέρια στην Κωνσταντινούπολη. Στο βίντεο, που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, ο ύποπτος μπαίνει στο κατάστημα, πλησιάζει, βγάζει όπλο και πυροβολεί από πίσω τον ανυποψίαστο άνδρα.



Οι άνθρωποι που βρίσκονταν γύρω του αμέριμνοι, μόλις είδαν το άγριο σκηνικό που εκτυλίχθηκε μπροστά τους, τράπηκαν σε φυγή.



Ο Μερίτς, ο οποίος πυροβολήθηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, ο βασικός ύποπτος είναι ένας 17χρονος, που προσπάθησε να διαφύγει προς το εξωτερικό αλλά εντοπίστηκε στην Αδριανούπολη, όπου και συνελήφθη.



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ