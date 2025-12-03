Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μάνα και κόρη έπεσε σε ποτάμι από ύψος 7 μέτρων - Νεκρή η συνοδηγός

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στην Κέρκυρα, όταν ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα με την κόρη της έπεσε σε ποτάμι.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα η συνοδηγός 75 περίπου ετών, ενώ η 48χρονη οδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το CorfuTv, το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Κουραμάδες του νησιού, ενώ οι δύο επιβαίνουσες έπεσαν από ύψος 7 μέτρων.

Τα ασθενοφόρα μετέφεραν τις δύο γυναίκες στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της άτυχης συνοδηγού.