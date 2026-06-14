Τα 16 υλικά που πρέπει να περιέχει το κιτ πρώτων βοηθειών του αυτοκινήτου

Από τις 18 Ιουνίου έρχονται αλλαγές στους κανόνες που αφορούν το κουτί πρώτων βοηθειών που βρίσκεται στο αυτοκίνητο, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αυτό που ίσχυε έως τώρα, από το 1978, ήταν ότι ένας οδηγός αυτοκινήτου θα έπρεπε να έχει στο κουτί πρώτων βοηθειών του οχήματός του βαμβάκι, γάζες, λευκοπλάστη, απλούς επιδέσμους και απολυμαντικά τύπου οινοπνεύματος.

Με απόφαση του υπουργείου όμως, 50 χρόνια μετά την πρώτη εκείνη απόφαση, οι οδηγοί καλούνται να αναπροσαρμόσουν το φαρμακείο τους, ώστε να είναι έτοιμοι σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης στον δρόμο.

Τι πρέπει να περιέχει το κιτ πρώτων βοηθειών

Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (Διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm - Επιμεταλλωμένη) Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm) Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα) (DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών) Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός) (DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm) Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος) (DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm) Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος) (DIN 131 Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα Αποστειρωμένη (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm)51-G, περ. 10 x 12 cm) Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες) (10 x 10 cm, ζεύγη) Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m) Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m) Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm) Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών (DIN 58279-A 145, ατραυματικό) Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά) (DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα) Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού Δέρματος Ιατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2) Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών

Το πρόστιμο

Η απόφαση θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 18 Ιουνίου και όλα τα υλικά πρέπει να είναι εντός ημερομηνίας λήξης, σε καλή κατάσταση και να φέρουν σήμανση CE, καθώς εμπίπτουν στον κανονισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων της ΕΕ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι οδηγοί θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις βάσει του ΚΟΚ, με την παράβαση να τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ. Με τη νέα διάταξη, η ύπαρξη φαρμακείου σε όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα, πλην των δικύκλων, είναι υποχρεωτική.

Παράλληλα, το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει να τοποθετείται σε εύκολα προσβάσιμη θέση και να μην περιέχεται μέσα σε αυτό οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εκτός από το φαρμακευτικό υλικό. Τέλος, το περιεχόμενο του φαρμακείου θα πρέπει να ανανεώνεται μετά τη λήξη του και να συμπληρώνεται μετά την κατανάλωσή του.