Θεσσαλονίκη: Απολύθηκε o οδηγός του ΟΑΣΘ που έπαιξε ξύλο με οδηγό ΙΧ που τον εμπόδιζε

Ο οδηγός που είχε εμπλακεί πρόσφατα σε αδιανόητο επεισόδιο κατεβαίνοντας από το λεωφορείο, είχε τεθεί από τον ΟΑΣΘ σε διαθεσιμότητα και σήμερα ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες και απομακρύνθηκε οριστικά ο οδηγός.

Η εμπλοκή του οδηγού του προέκυψε από video το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν φάνηκε ότι κατέβηκε από το λεωφορείο και συμμετείχε σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

«Το πειθαρχικό συμβούλιο, αφού εξέτασε ενδελεχώς όλα τα δεδομένα και, λαμβάνοντας υπόψη την απολογία του οδηγού, έκρινε ότι η συμπεριφορά του εργαζομένου αντιτίθεται πλήρως στις αρχές και τις αξίες που διέπουν τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΑΣΘ. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η επιβολή της οριστικής απομάκρυνσής του από την εργασία του.

Ο ΟΑΣΘ επαναλαμβάνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι:

-Η βία δεν είναι ούτε ανεκτή, ούτε διαπραγματεύσιμη

-Η προστασία των πολιτών και η διασφάλιση του κύρους του Οργανισμού αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες

-Κάθε παρέκκλιση από τα καθήκοντα και την πρέπουσα κοινωνική συμπεριφορά θα ελέγχεται άμεσα και θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις, βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών.

Το χρονικό

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, ο οδηγός του ΙΧ είχε παρκάρει στη λεωφορειολωρίδα και παρέμενε μέσα στο όχημά του, αγνοώντας τις κόρνες και τις υποδείξεις του οδηγού του λεωφορείου. Μάλιστα, αντί να μετακινήσει το αυτοκίνητο, φέρεται να αντέδρασε ζητώντας εξηγήσεις, γεγονός που οδήγησε στην ένταση και τελικά στη χειροδικία.

Η κατάσταση εκτονώθηκε όταν επιβάτες του λεωφορείου παρενέβησαν και απομάκρυναν τον οδηγό του ΙΧ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το περιστατικό δεν καταγγέλθηκε στην αστυνομία.

Μετά τη δημοσιοποίηση σχετικού βίντεο, ο ΟΑΣΘ ανακοίνωσε ότι θέτει τον οδηγό του λεωφορείου σε διαθεσιμότητα. Όπως αναφέρεται, ο εργαζόμενος παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ενδεχόμενο της απόλυσης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.