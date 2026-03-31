Θεσσαλονίκη: Έλειπαν κοσμήματα της 59χρονης που βρέθηκε νεκρή - Στο «μικροσκόπιο» το κινητό της

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για την εξιχνίαση του εγκλήματος που αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (30/3), σε μονοκατοικία στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με θύμα μία 59χρονη.

Τα πρώτα στοιχεία παραπέμπουν σε ασφυκτικό θάνατο, καθώς η γυναίκα εντοπίστηκε ημίγυμνη στο κρεβάτι της, με μια ζώνη γύρω από το λαιμό της. Τα ευρήματα από την ιατροδικαστική έρευνα αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία, στη μονοκατοικία δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν προσωπικά αντικείμενα της παθούσας, όπως -για παράδειγμα- έγγραφα και κοσμήματα.

Φωτό: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Στελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδας προσδοκούν να πάρουν απαντήσεις και από το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε στο σπίτι.

Η 59χρονη ζούσε μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, ενώ είχε επιλέξει να αγοράσει την μονοκατοικία στον Εύοσμο για να είναι κοντά σε συγγενικά της πρόσωπα. Τους τελευταίους μήνες φαίνεται πως είχε αρχίσει να ανακαινίζει το σπίτι για το οποίο είχε δώσει προκαταβολή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ