Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή βρέθηκε 59χρονη στο σπίτι της - Στην έρευνα το ελληνικό FBI

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν οι αστυνομικοί που κλήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (30/3) σε μονοκατοικία στην οδό Αρριανού, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν την 59χρονη ένοικο του σπιτιού νεκρή στο κρεβάτι της, με τις συνθήκες του θανάτου να προκαλούν έντονο προβληματισμό, αφού ήταν γυμνή από τη μέση και πάνω με ζώνη στον λαιμό.

Όλα τα σενάρια φαίνεται να βρίσκονται στο τραπέζι αφού στοιχεία παραπέμπουν σε ενδεχόμενη εγκληματική ενέργεια, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα ενώ εξετάζεται και η εκδοχή της αυτοχειρίας.

Στο σημείο έχει σπεύσει ιατροδικαστής, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.