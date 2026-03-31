Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν ληστείες και κλοπές – Πάνω από 43.000 ευρώ η λεία

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά εξιχνίασαν διάφορα αδικήματα στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών. Συνολικά ταυτοποιήθηκαν ως δράστες συνολικά 19 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες. Πρόκειται για 1 απόπειρα ληστείας και αρπαγής κατά συναυτουργία, 1 περίπτωση ληστείας κατά συναυτουργία και 13 περιπτώσεις κλοπής. Οι δράστες αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 36.650 ευρώ, χρυσαφικά αξίας 2.500 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές αξίας 2.200 ευρώ περίπου και λοιπά προϊόντα αξίας 2.300 ευρώ περίπου.

