Δεν είναι απλώς νεύρα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται με το στρες, την προσωπικότητα και τις συνθήκες της σύγχρονης ζωής. Ο λόγος για το «road rage», ένα αυξανόμενο και επικίνδυνο κοινωνικό φαινόμενο, που ξεκινά από καθημερινές μικροεντάσεις στον δρόμο αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή εγκληματική βία.

Ένα κορνάρισμα που κρατάει λίγο παραπάνω. Μια επικίνδυνη προσπέραση. Ένα βλέμμα που ερμηνεύεται ως πρόκληση. Μια κίνηση για να «καπαρωθεί» μια θέση πάρκινγκ. Αυτές οι στιγμές (και άλλες παρόμοιες), στους δρόμους των σύγχρονων πόλεων, δεν είναι σπάνιες και συχνά αρκούν για να μετατρέψουν την οδήγηση σε σκηνή έντασης, ακόμη και βίας όπως συνέβη πριν από μερικές ημέρες με την κοπέλα που δέχθηκε μικρόψυχη επίθεση από έναν άνδρα στο Παγκράτι ή το σκηνικό από ταινία Φαρ Ουέστ που στήθηκε στο Γαλάτσι με το ξύλο ανάμεσα σε δύο οδηγούς για ένα παρκάρισμα.

Δυστυχώς, τα περιστατικά είναι πολλά και μόνο ένα μικρό μέρος αυτών βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Το φαινόμενο είναι γνωστό διεθνώς ως «road rage»: η έκρηξη θυμού και επιθετικότητας μεταξύ οδηγών, που μπορεί να ξεκινήσει από φραστικές αντιπαραθέσεις και να φτάσει μέχρι επικίνδυνες ή βίαιες συμπεριφορές. Αν και δεν αποτελεί επίσημη ψυχιατρική διάγνωση, ωστόσο οι ειδικοί συμφωνούν ότι πρόκειται για κάτι πολύ βαθύτερο από «κακή στιγμή».

Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές ανασκοπήσεις, που βασίστηκαν σε ανάλυση δεκάδων ερευνών, το «road rage» συνδέεται με:

την προσωπικότητα (π.χ. επιθετικότητα)

την χαμηλή αυτορρύθμιση

τις γνωστικές στρεβλώσεις (π.χ. «οι άλλοι οδηγοί φταίνε πάντα»).

Δείχνει ότι δεν είναι «τυχαίο ξέσπασμα», αλλά ψυχολογικά προβλέψιμη συμπεριφορά. Έκθεση ειδικών της AAA Foundation for Traffic Safety (2025), έδειξε ότι το 96% των οδηγών παραδέχονται ότι έχουν κάνει επιθετική οδήγηση. Σύμφωνα με τον δρ Ντέιβιντ Γιανγκ, η επιθετικότητα είναι σχεδόν «μεταδοτική» στον δρόμο ενώ η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αγένεια και η ένταση των άλλων οδηγών πυροδοτούν αντίδραση.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Έρευνες ψυχολογίας καταδεικνύουν ότι το road rage συνδέεται με στρες και συναισθηματική υπερδιέγερση όπως επίσης και με την «ανωνυμία» μέσα στο αυτοκίνητο (δεν βλέπεις τον άλλον ως άτομο). Ειδικοί εξηγούν ότι η οδήγηση λειτουργεί σαν «χώρος εκτόνωσης» καταπιεσμένων συναισθημάτων και ο θυμός συχνά καλύπτει άλλα συναισθήματα (φόβο, απογοήτευση).

Επιπλέον, έρευνες για τον θυμό και τον εγκέφαλο, όπως η μελέτη του Πανεπιστημίου Υγείας της Γιούτα, επισημαίνει ότι το rumination (να ξανασκέφτεσαι τον θυμό) αυξάνει την πιθανότητα επιθετικής συμπεριφοράς και ατυχημάτων. Με άλλα λόγια, το road rage δεν είναι μόνο κοινωνικό θέμα, αλλά και νευρογνωστικό.

Μια άλλη πρόσφατη έρευνα (2026) έδειξε ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι συνθήκες στο δρόμο σχετίζονται άμεσα με επιθετική οδήγηση καθώς το άγχος και το στρες συνδέονται με πιο επιθετικό στυλ οδήγησης.

Εν κατακλείδι, το road rage δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας ψυχιατρικός όρος, ωστόσο φαίνεται πως αποτελεί αποτέλεσμα συνδυασμού ψυχολογικών παραγόντων (θυμός, προσωπικότητα), καταστάσεων (κίνηση στους δρόμους, πίεση χρόνου) και κοινωνικών συνθηκών (ανωνυμία, έλλειψη επαφής).

