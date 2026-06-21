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Υπάρχουν μερικές στιγμές στην ιστορία της αυτοκίνησης όπου ο άνθρωπος, η μηχανή και το πάθος γίνονται ένα, ξεπερνώντας τα όρια του εφικτού. Μια τέτοια ακριβώς στιγμή ζωντανεύει η Audi Tradition, φέρνοντας στο φως ένα χαμένο αριστούργημα της δεκαετίας του 1930: Το Auto Union Lucca.

Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια εξαιρετικά επίπονης και λεπτομερούς εργασίας, η ανακατασκευή αυτού του αυτοκινήτου-θρύλου ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2026. Το εντυπωσιακό όχημα, που έσπασε κάθε ρεκόρ στην εποχή του, αποκαλύφθηκε στην ιταλική πόλη Λούκα – εκεί όπου γράφτηκε η πρώτη του χρυσή σελίδα – και πλέον ετοιμάζεται για την πρώτη του δυναμική εμφάνιση στο περίφημο Goodwood Festival of Speed τον προσεχή Ιούλιο.

Η εποχή της απόλυτης ταχύτητας και η γέννηση ενός μύθου

Για να καταλάβουμε την αξία του Auto Union Lucca, πρέπει να ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο, στη δεκαετία του 1930. Ήταν μια εποχή που ο κόσμος ήταν μαγεμένος από την ταχύτητα. Τα Grand Prix και τα συνεχή ρεκόρ δεν ήταν απλώς αθλητικά νέα ήταν πρωτοσέλιδα που καθήλωναν το κοινό. Στη Γερμανία, ο ανταγωνισμός είχε ανάψει για τα καλά: Το αστέρι της Mercedes εναντίον των τεσσάρων κύκλων της Auto Union (που είχε ιδρυθεί το 1932 από τη συγχώνευση των Audi, DKW, Horch και Wanderer). Οι κορυφαίοι οδηγοί της εποχής, όπως ο Ρούντολφ Καρατσιόλα και ο Μάνφρεντ φον Μπράουχιτς από τη μία πλευρά, και ο Χανς Στουκ με τον Μπερντ Ρόζεμαγιερ από την άλλη, μονομαχούσαν σώμα με σώμα, την ίδια ώρα που οι μηχανικοί αναμετριούνταν στη μάχη της διάταξης του κινητήρα (εμπρός εναντίον κεντρικού).

Το 1934, η Auto Union μπήκε δυναμικά στα Grand Prix με την Type A των 295 ίππων. Εκείνη τη χρονιά, με τον έμπειρο οδηγό καιτρών και ειδικό στις αναβάσεις, Χανς Στουκ, στο τιμόνι, η εταιρεία πέτυχε τρία παγκόσμια ρεκόρ τον Μάρτιο και άλλα πέντε τον Οκτώβριο. Όμως, ο ανταγωνισμός δεν έμενε με σταυρωμένα τα χέρια. και άντησε αμέσως. Στα τέλη Οκτωβρίου του 1934, ο Ρούντολφ Καρατσιόλα ισοφάρισε το ρεκόρ του Στουκ και σημείωσε νέα διεθνή ρεκόρ στον αυτοκινητόδρομο κοντά στο Γκιόν της Ουγγαρίας, αγγίζοντας μέση ταχύτητα 316,592 χλμ./ώρα. Η πρόκληση είχε δοθεί.

Ένας «καυτός» Χειμώνας και η επανάσταση της αεροδυναμικής

Οι μηχανικοί και οι τεχνικοί της Auto Union πέρασαν έναν δύσκολο, «καυτό» χειμώνα. Έπρεπε να πάνε το αγωνιστικό τους αυτοκίνητο στο επόμενο επίπεδο. Ξεκινώντας από το όχημα των ρεκόρ του Οκτωβρίου, δημιούργησαν ένα μοντέλο για αεροδυναμική σήραγγα. Το δοκίμασαν πρώτα ως ανοιχτό και μετά με κλειστό κόκπιτ. Αυτή η κίνηση ήταν πρωτοποριακή: Η Auto Union ενσωμάτωσε τα ευρήματα από την αεροδυναμική σήραγγα του Ινστιτούτου Αεροναυτικής Έρευνας του Βερολίνου-Άντλερσχοφ απευθείας στη σχεδίαση του αμαξώματος. Ήταν «μια πρωτιά για την ευρωπαϊκή κατασκευή αγωνιστικών αυτοκινήτων», όπως σχολίαζε τότε το περιοδικό "Automobilrevue".

Το αποτέλεσμα ήταν μια μοναδική «αγωνιστική λιμουζίνα» (Rennlimousine). Το αμάξωμα λειάνθηκε σχολαστικά και βάφτηκε με διάφανο βερνίκι, οι ακτινωτοί τροχοί απέκτησαν ειδικά αεροδυναμικά καλύμματα, και η επιμηκυμένη σιλουέτα με το πίσω πτερύγιο και τους θολωτούς τροχούς σε σχήμα σταγόνας έμοιαζε σαν να έρχεται από το μέλλον.

Κυνηγώντας τον ήλιο: Από την Ουγγαρία στην Ιταλία

Τον Δεκέμβριο του 1934, το αυτοκίνητο ήταν έτοιμο. Μετά από μερικές δοκιμές στην πίστα Avus του Βερολίνου, η ομάδα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 1935 για την Ουγγαρία, με σκοπό να σπάσει το ρεκόρ στην ίδια πίστα που είχε τρέξει ο Καρατσιόλα. Όμως, ο καιρός είχε άλλα σχέδια. Η βαρυχειμωνιά και ένα πρόβλημα με την εξάτμιση ανάγκασαν την ομάδα να μετακινηθεί νότια του Μιλάνου. Εκεί, όμως, η διαδρομή ήταν καλυμμένη με χιόνι.

Χωρίς να χάσουν το θάρρος τους, συνέχισαν ακόμα πιο νότια, μέχρι που βρήκαν το ιδανικό μέρος: Ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου Φλωρεντίας-Βιαρέτζιο, ανάμεσα στην Πέσια και το Αλτοπάσιο, κοντά στην πόλη Λούκα. Ένας δρόμος πλάτους οκτώ μέτρων, απόλυτα επίπεδος και ίσιος σαν βέλος για πέντε χιλιόμετρα.

Στις 15 Φεβρουαρίου 1935, στις 9 το πρωί, ο Χανς Στουκ έσφιξε το τιμόνι. Χιλιάδες θεατές είχαν συγκεντρωθεί, νιώθοντας ότι θα γίνουν μάρτυρες της ιστορίας. Οι επίσημοι χρονομέτρηδες χρησιμοποίησαν ό,τι πιο σύγχρονο υπήρχε τότε: ηλεκτρικές φωτοκυψέλες. Μετά από μερικές ρυθμίσεις και σφράγιση της μάσκας του ψυγείου για ακόμα καλύτερη αεροδυναμική, το θαύμα έγινε. Η Auto Union Lucca πέτυχε μέση ταχύτητα 320,267 χλμ./ώρα στο ιπτάμενο μίλι, ενώ σε ένα σημείο το ταχύμετρο έγραψε το απίστευτο για την εποχή νούμερο των 326,975 χλμ./ώρα! Η Lucca ήταν, επίσημα, το ταχύτερο αυτοκίνητο αγώνων δρόμου στον κόσμο.

Από τον θρίαμβο του... Λούκα στην πίστα του Avus

Η επιτυχία έπρεπε να μαθευτεί παντού. Ενώ ο Στουκ έσπαγε τα ρεκόρ στην Ιταλία, ένα σχεδόν πανομοιότυπο μοντέλο εκτεθειόταν στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Βερολίνου, μαγνητίζοντας τα βλέμματα και διαφημίζοντας το επίτευγμα.

Όμως, στον μηχανοκίνητο αθλητισμό η επιτυχία κρίνεται κάθε Κυριακή στην πίστα. Στις 26 Μαΐου 1935, η Auto Union κατέβηκε στον Διεθνή Αγώνα Avus στο Βερολίνο με δύο Grand Prix αυτοκίνητα και δύο Rennlimousinen. Οι οδηγοί των Grand Prix ήταν ο Χανς Στουκ και ο Ιταλός Ακίλε Βάρτζι. Το «Λούκα» με το νούμερο #3 οδηγούσε ο πρίγκιπας Χέρμαν τσου Λάινινγκεν, ενώ τη δεύτερη Rennlimousine (νούμερο #4) οδηγούσε ο νεαρός και ταλαντούχος Μπερντ Ρόζεμαγιερ.

Η τύχη, όμως, γύρισε την πλάτη στην ομάδα. Στα δοκιμαστικά ο Ρόζεμαγιερ εντυπωσίασε πιάνοντας τα 290 χλμ./ώρα, αλλά στον αγώνα, βγαίνοντας από τη βόρεια στροφή, το πίσω δεξί του ελαστικό έσκασε, θέτοντάς τον εκτός μάχης. Στο δεύτερο σκέλος, ο πρίγκιπας τσου Λάινινγκεν έδωσε σκληρή μάχη με τον Ρούντολφ Καρατσιόλα της Mercedes. Δυστυχώς, η πίεση ήταν υπερβολική και μια κατεστραμμένη γραμμή ψυκτικού υγρού ανάγκασε και το δικό του αυτοκίνητο σε εγκατάλειψη. Η νίκη πήγε στη Στουτγκάρδη, αποδεικνύοντας πόσο απρόβλεπτος και σκληρός μπορεί να γίνει ο κόσμος των αγώνων.

Ένα χειροποίητο αριστούργημα μηχανικής για το σήμερα

Παρά τις αναποδιές, το Auto Union Lucca άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του. Όπως δηλώνει ο Στέφαν Τράουφ, επικεφαλής της Audi Tradition: «Το Lucca είναι μια εντυπωσιακή απόδειξη του ρόλου της μηχανικής: να θέτει νέα πρότυπα, να ανοίγει νέους δρόμους και να μετακινεί συνεχώς τα όρια του εφικτού. Δείχνει πώς γεννήθηκε το "Vorsprung durch Technik" (Προβάδισμα μέσω της Τεχνολογίας) ήδη από τη δεκαετία του 1930».

Για να ζωντανέψει αυτός ο θρύλος, η Audi συνεργάστηκε με τους Βρετανούς ειδικούς της Crosthwaite & Gardiner, οι οποίοι βασίστηκαν σε ιστορικές φωτογραφίες και αρχεία. Κάθε κομμάτι του αυτοκινήτου κατασκευάστηκε στο χέρι. Η προσπάθεια απέδωσε καρπούς, καθώς οι μετρήσεις στην αεροδυναμική σήραγγα της Audi έδειξαν συντελεστή οπισθέλκουσας (Cd) μόλις 0,43.

Ο Τίμο Βιτ, υπεύθυνος της συλλογής ιστορικών οχημάτων της Audi Tradition, εξηγεί ότι έγιναν ορισμένες μικρές, έξυπνες τροποποιήσεις για το σήμερα. Για παράδειγμα, τοποθετήθηκε ο 16κύλινδρος κινητήρας 6 λίτρων από την Type C του 1936, ο οποίος οπτικά δεν διαφέρει καθόλου από τον αρχικό 5λιτρο, αλλά προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Επίσης, ενσωματώθηκε το σύστημα εξαερισμού που είχε χρησιμοποιηθεί στον αγώνα του Avus, ώστε το όχημα να μην υπερθερμαίνεται κατά τη διάρκεια των μελλοντικών του επιδείξεων.

Είτε στην έκδοση Λούκα είτε σε αυτή του Avus, η Auto Union Lucca παραμένει ένας συναισθηματικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην κορυφαία απόδοση και την απόλυτη κομψότητα. Η ομορφιά της ταχύτητας επιστρέφει, και το ραντεβού στο Goodwood αναμένεται συναρπαστικό!

Τα χαρακτηριστικά του Οχήματος (Auto Union Lucca 2026)

Κινητήρας: 16κύλινδρος σε διάταξη V με υπερσυμπιεστή (κομπρέσορα)

Κυβισμός: 6.005 κ.εκ. (προέρχεται από την Auto Union Type C του 1936, οπτικά πανομοιότυπος με τον αυθεντικό των 5 λίτρων)

Ισχύς: 520 ίπποι στις 4.500 σ.α.λ.

Καύσιμο: Ειδικό αγωνιστικό μείγμα (50% μεθανόλη, 40% αμόλυβδη premium, 10% τολουόλιο)

Διαστάσεις (Μήκος / Ύψος / Πλάτος): 4.570 mm / 1.200 mm / 1.700 mm.

Μεταξόνιο: 2.800 mm.

Βάρος (κενό): 960 κιλά

Εξωτερικό Χρώμα: Άβαφο μέταλλο με ένα στρώμα βερνίκι

Παραγωγή: Μοναδικό κομμάτι (One-off), κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου στο χέρι