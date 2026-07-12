Στο Goodwood Festival of Speed, το Audi Nuvolari θα αποκαλύψει τις δυνατότητές του στη διάσημη διαδρομή ανάβασης του φεστιβάλ. Παράλληλα, το νέο Audi RS 5 παρουσιάζεται στην πίστα του Goodwood από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου, ενώ το Auto Union Lucca, η ιστορική «Rennlimousine», ή αγωνιστική λιμουζίνα, πραγματοποιεί την πρώτη δημόσια εμφάνισή του εν κινήσει.

Το Audi Nuvolari στο Goodwood Festival of Speed

Το Goodwood Festival of Speed, που πραγματοποιείται στο West Sussex της νότιας Αγγλίας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στο διεθνές ημερολόγιο της αυτοκίνησης και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κορυφαία στιγμή της παρουσίας της Audi θα είναι η συμμετοχή του σχεδόν έτοιμου για παραγωγή πρωτοτύπου Audi Nuvolari στη διαδρομή Hillclimb μήκους 1,86 χιλιομέτρων, στους χώρους του Goodwood House, της έπαυλης του Δούκα του Richmond.

Στο τιμόνι θα βρίσκεται ο Tom Kristensen, ένας από τους σημαντικότερους οδηγούς στην ιστορία των αγώνων αντοχής και εννέα φορές νικητής στις 24 Ώρες του Le Mans.

«Στο Nuvolari εντυπωσιάζει ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζονται όλα τα συστήματα, από το νέο σύστημα τετρακίνησης quattro και τη δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου έως την αεροδυναμική και το σύστημα πέδησης. Τεχνολογίες όπως το υβριδικό σύστημα κίνησης υψηλών επιδόσεων, η ενεργή αεροδυναμική και η διαχείριση ενέργειας αντλούν έμπνευση από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έχουν εξελιχθεί συστηματικά για χρήση στον δρόμο», δηλώνει ο Kristensen.

Στο τιμόνι του Nuvolari βρίσκεται ο Tom Kristensen, εννέα φορές νικητής στις 24 Ώρες του Le Mans.

Το Nuvolari είναι το ταχύτερο και ισχυρότερο μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της Audi, καθώς και το πρώτο που υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας. Λίγες μόλις ημέρες νωρίτερα, το supercar είχε προκαλέσει αίσθηση κατά την πρώτη του εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο.

Η παραγωγή του θα περιοριστεί σε 499 μονάδες, ενώ οι πρώτες παραδόσεις προγραμματίζονται για το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Tο Auto Union Lucca κινείται για πρώτη φορά

Η Audi Tradition παρουσιάζει επίσης στο Goodwood ορισμένα από τα σημαντικότερα αγωνιστικά αυτοκίνητα της ιστορικής συλλογής της AUDI AG. Ανάμεσά τους βρίσκονται μοντέλα που συνδέθηκαν με τις αγωνιστικές εποχές του Le Mans και των ράλλυ, καθώς και τα μονοθέσια Grand Prix Auto Union Type C και Type D.

Με την πρώτη δημόσια εμφάνιση του Auto Union Lucca εν κινήσει, η Audi αποτίει φόρο τιμής σε ένα καθοριστικό κεφάλαιο της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού: Tις προσπάθειες κατάρριψης ρεκόρ ταχύτητας κατά τη δεκαετία του 1930. Η εντυπωσιακή «Rennlimousine» ανήκει στην οικογένεια των περίφημων Silver Arrows. Το 1935 σημείωσε ρεκόρ στο ιπτάμενο μίλι, επιτυγχάνοντας υπολογισμένη μέση ταχύτητα 320,267 km/h.

Η Audi ανακατασκεύασε το Auto Union Lucca με βάση ιστορικές φωτογραφίες και τεχνικά αρχεία. Το αυτοκίνητο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις αρχές Μαΐου στη Lucca της Ιταλίας, στην τοποθεσία όπου είχε πραγματοποιηθεί η ιστορική προσπάθεια κατάρριψης του ρεκόρ.

Tο Auto Union Lucca κινείται για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό

Σύγχρονες επιδόσεις: το νέο Audi RS 5 στην πίστα του Goodwood

Στο πλαίσιο του Goodwood Festival of Speed, η Audi προσφέρει επίσης τη δυνατότητα δοκιμαστικής οδήγησης του νέου Audi RS 5 της Audi Sport στην πίστα του Goodwood. Το plug-in υβριδικό μοντέλο υψηλών επιδόσεων παρουσιάζεται δίπλα σε δύο από τους ιστορικούς προκατόχους του: το Avant RS2 και το Audi RS 4 Avant. Η Audi αποτελεί επίσημο συνεργάτη του Goodwood Festival of Speed από το 2025.