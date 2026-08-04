Audi: Στην Ελλάδα τα νέα A6 allroad & Q7- Σημαντικές μειώσεις τιμών έως 4.000€

Η αυτοκίνηση βρίσκεται σε μια διαρκή τροχιά εξέλιξης, και η Audi συνεχίζει να θέτει τους δικούς της κανόνες στην κατηγορία των premium οχημάτων. Η νέα γκάμα της εταιρίας στην ελληνική αγορά φέρνει σημαντικές ειδήσεις: Την επίσημη είσοδο νέων μοντέλων, την τεχνολογική αναβάθμιση της γκάμας, αλλά και ευχάριστες εκπλήξεις στο μέτωπο των τιμών, καθιστώντας ορισμένες εκδόσεις ακόμα πιο θελκτικές.

Τι νέο φέρνουν τα μοντέλα 2027

Η γκάμα έχει μια συνολική ανανέωση στα δημοφιλή σεντάν, στέισον βάγκον και SUV της γερμανικής φίρμας. Συγκεκριμένα, η οικογένεια των A5, S5 και RS 5 (σε αμαξώματα Sedan και Avant), το πολυτελές A6 Sedan, καθώς και τα δημοφιλή Q3 SUV και Q3 Sportback έχουν νέα πακέτα εξοπλισμού και βελτιώσεις στην ψηφιακή τεχνολογία και τα συστήματα κίνησης.

Νέες αφίξεις: A6 allroad και Q7 SUV στην Ελλάδα

Ανάμεσα στα μοντέλα που ξεχωρίζουν είναι η προσθήκη νέων κορυφαίων επιλογών που υπόσχονται να συγκινήσουν τους λάτρεις της περιπέτειας και της απόλυτης πολυτέλειας. Το θρυλικό A6 allroad επιστρέφει δυναμικά, συνδυάζοντας την άνεση ενός πολυτελούς στέισον με τις off-road δυνατότητες της τετρακίνησης quattro.

Η έκδοση Progressive TDI Hybrid (299 ίππων) τοποθετείται στα 96.980 €, ενώ στην ίδια ακριβώς τιμή (96.980 €) προσφέρεται και η plug-in υβριδική έκδοση Progressive e-hybrid (των 367 ίππων), η οποία απαλλάσσεται από τέλη κυκλοφορίας.

Παράλληλα, το επιβλητικό Q7 SUV ενισχύει την παρουσία του στην κατηγορία των μεγάλων premium SUV, με την έκδοση TDI Advanced Hybrid quattro (299 ίππων) να ξεκινά από τα 109.980 €.

Σημαντικές μειώσεις τιμών έως 4.000 ευρώ

Ίσως η πιο ευχάριστη είδηση για τους υποψήφιους αγοραστές είναι οι στοχευμένες μειώσεις τιμών σε ορισμένα από τα πιο εμπορικά υβριδικά μοντέλα της γκάμας:

• Audi Q3 SUV & Sportback: Στις εισαγωγικές εκδόσεις Advanced TFSI Hybrid 150 hp, η τιμή διαμορφώνεται πλέον χαμηλότερα κατά 500 €, ξεκινώντας από τα 41.480 € για το SUV και τα 43.480 € για το Sportback.

• Audi A5 Avant & A6 Sedan: Εδώ καταγράφεται η μεγαλύτερη ευκαιρία, καθώς στις ισχυρές plug-in υβριδικές εκδόσεις S line e-hybrid quattro των 367 hp η μείωση τιμής αγγίζει τα 4.000 €. Έτσι, το A5 Avant S line προσφέρεται στα 75.980 € και το A6 Sedan S line στα 84.980 €.

Με τη νέα γκάμα MY27, η Audi καταφέρνει να συνδυάσει την προηγμένη υβριδική τεχνολογία, τις κορυφαίες επιδόσεις και την πολυτέλεια με ακόμα πιο ανταγωνιστικό χαρακτήρα στην ελληνική αγορά.