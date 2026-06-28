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Όταν σκεφτόμαστε την απόλυτη πολυτέλεια, την κομψότητα και την οδηγική ασφάλεια, το μυαλό όλων πηγαίνει αυτόματα σε ένα σύμβολο: Το τριάκτινο αστέρι μέσα στο δάφνινο στεφάνι.

Φέτος, η Mercedes-Benz γιορτάζει έναν αιώνα από τη στιγμή που απέκτησε το θρυλικό της όνομα, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι απλώς μια αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά ένας αληθινός διαμορφωτής του σύγχρονου lifestyle.

Η ένωση που άλλαξε την ιστορία

Όλα ξεκίνησαν το 1926. Δύο πρωτοπόροι της μηχανικής, ο Carl Benz (που εφηύρε το πρώτο αυτοκίνητο το 1886) και ο Gottlieb Daimler, ένωσαν τις δυνάμεις τους. Η συγχώνευση των εταιρειών τους γέννησε την Daimler-Benz AG και, τον Αύγουστο του ίδιου έτους, κατοχυρώθηκε επίσημα το εμπορικό σήμα «Mercedes-Benz».

Από τις πρώτες της παρουσιάσεις στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Βερολίνου με τα εμβληματικά μοντέλα W 02 και τη σπορ ναυαρχίδα Model K, η μάρκα έδειξε ότι ήρθε για να ξεχωρίσει.

Από την ασφάλεια των δρόμων στην κορυφή του κόσμου

Με το πέρασμα των δεκαετιών, το αστέρι ταξίδεψε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τη δεκαετία του '50 κατέκτησε τις διεθνείς αγορές, ενώ στα '60s και '70s έγινε συνώνυμο των μεγαλύτερων καινοτομιών στην ασφάλεια και την άνεση.

Η Mercedes-Benz δεν ακολουθούσε τις τάσεις, τις δημιουργούσε. Σήμερα, η μάρκα εξελίσσεται με γοργά βήματα προς την ηλεκτροκίνηση, την ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα, παντρεύοντας την πλούσια κληρονομιά της με την τεχνολογία του αύριο.

Ένας ολιστικός τρόπος ζωής

Αν νομίζετε ότι η Mercedes-Benz περιορίζεται στους τέσσερις τροχούς, κάνετε λάθος. Μέσα από το «Mercedes-Benz Style» και τη «Mercedes-Benz Collection», η σχεδιαστική της φιλοσοφία μεταφέρεται σε premium προϊόντα μόδας, αξεσουάρ και interior design.

Το πιο εντυπωσιακό; Η μάρκα εισέρχεται δυναμικά και στο real estate! Το εντυπωσιακό οικιστικό έργο Mercedes-Benz Places στο Ντουμπάι μεταφέρει την άνεση και την υψηλή αισθητική των αυτοκινήτων της σε μια ολόκληρη «πόλη μέσα στην πόλη». Επιπλέον, το 2026 λανσάρεται η πρωτοβουλία «Mercedes-Benz Studios», δημιουργώντας πρωτοποριακούς αστικούς χώρους εμπειριών σε 18 μεγάλες μητροπόλεις του κόσμου.

Το μέλλον χτίζεται πάνω στην κληρονομιά

Με σύνθημα «Η Κληρονομιά Δημιουργεί το Μέλλον» (Heritage Creates Future), η εταιρεία φροντίζει να κρατά ζωντανή την ιστορία της, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη προϊοντική επίθεση στην ιστορία της. Για να γιορτάσει τα 140 χρόνια καινοτομίας, τρεις ολοκαίνουργιες S-Class πραγματοποιούν ένα επικό, διηπειρωτικό ταξίδι σε 140 προορισμούς παγκοσμίως. Η Mercedes-Benz κλείνει έναν αιώνα ζωής, αλλά το ταξίδι της προς το μέλλον μόλις ξεκίνησε!

Highlights της μάρκας

Ιστορική Συγχώνευση: Γεννήθηκε το 1926 από την ένωση των πρωτοπόρων Carl Benz και Gottlieb Daimler.

Θρυλικό Έμβλημα: Το διάσημο αστέρι με το δάφνινο στεφάνι είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σήματα παγκοσμίως.

140 Χρόνια Καινοτομίας: Από την εφεύρεση του πρώτου αυτοκινήτου το 1886 μέχρι τα σημερινά ηλεκτρικά οχήματα.

Lifestyle & Real Estate: Επεκτείνεται πέρα από τα αυτοκίνητα, με luxury συλλογές μόδας και το εντυπωσιακό οικιστικό project στο Ντουμπάι.

Παγκόσμια Παρουσία 2026: Δημιουργία των «Mercedes-Benz Studios» σε 18 διεθνείς μητροπόλεις για μοναδικές εμπειρίες κοινού.